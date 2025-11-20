全聯和大全聯動福蛋已賣出216萬盒 銷售額居全台通路之冠

全聯與大全聯已陸續導入動福蛋，讓消費者依自身需求選擇支持動物福利的商品。（取向全聯官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕動保團體調查籠飼蛋占比，直指全聯福利中心占比最高。全聯表示，作為全台最大的蛋品供應超市通路，全聯動物福利蛋總銷售額已居業界領先，但由於動福蛋供應來源有限，目前仍無法完全滿足社會需求，期待未來有更多同業加入動福蛋供應，共同提供消費者更多選擇。

全聯表示，秉持提供多元選擇的理念，販售各種價格層級的雞蛋，讓不同需求的消費者都能選擇最合適的商品，為推廣動物福利，全聯與大全聯已陸續導入動福蛋，讓消費者依自身需求選擇支持動物福利的商品。

全聯和大全聯全台約1000家門市已導入動物福利蛋商品，門市數量與採購品項均持續增加據統計，內部統計，今年1~10月，全聯及大全聯動物福利蛋銷售量達216萬盒。

為鼓勵消費者以實際購買行動支持動物福利，除了在門市貨架設置專區外，全聯亦透過店內電視及官方網站平台持續宣導推廣。

除了蛋品外，自2015年起，全聯導入小農鮮乳品項，截至2025年含動物福利認證的小農鮮乳已達5支，今年1月至10月銷售超過140萬瓶。此外，「好欣豬」9款系列商品符合人道飼養標準，並通過優良豬場認證與產銷履歷驗證，2024年銷量超過42萬盒。

全聯強調，長期關注友善環境與生態保育，自2016年以來陸續推出10項友善生態系列商品，包括「老鷹紅豆」、「黑面文蛤」、「好欣豬」、「台灣鯛」、「官田菱雉菱」、「放山桂丁雞」、「小農鮮乳系列」、「貓頭鷹鳳梨」、「黑翅鳶生態米飯」及「諸羅樹蛙綠竹筍」。

作為本土零售通路，全聯從產地到餐桌推動友善生態，積極與農友及供應商合作，邀請消費者從日常飲食參與愛地球行動，成為連結生產與消費的永續橋樑，未來，全聯將持續聆聽各界建議，不斷精進深化永續實踐，讓更多消費者能以日常行動支持環境友善與動物福利。

