裕融東南亞業務成長力道強勁

〔記者楊雅民／台北報導〕裕融（9941）今天召開法說會，裕融總經理闕源龍表示，裕融核心策略為「穩中求進」，台灣市場的延滯金額已連續7個季度下降，中國市場第3季延滯金額與去年同期差不多，東南亞多元布局策略奏效，營收成長力道強勁。

闕源龍表示，以台灣這幾個季度觀察，台灣市場由於適用新的備抵提列標準，預期短期內獲利升降幅度會比較大，明年台灣業務會越來越好，尤其消費金融部分有可能實現回沖。

企業金融會較辛苦，中小企業這一塊並沒有電子業這麼樂觀，尤其中南部，看起來企業主的經營會更加的辛苦；裕融今年聚焦於台灣市場，企業金融與消費金融整體業績皆較去年同期有兩位數的成長，

金保法已與政府進行多次溝通，過往這一年，已經對消費金融這一塊有造成一些影響，目前在風控和陳訴程序上都已進行調整，相較於2024年同期，業務量已有淨成長，未來法規力道會逐漸緩和。

東南亞市場則持續開發多元業務，今年菲律賓的保代公司與馬來西亞的Money Lending執照皆已順利取得並開始運作，推展順利，東南亞營收年增率高達80.2%，成長力道強勁。

中國裕融租賃公司產品組合涵蓋營建設備、工具機設備買賣，還有一部分是醫療業務，為達成多元化開發，也有涉入光電業務，考量近兩年中國經濟下跌，目前承作的業務規模相對小型，採取更穩健的策略。

裕融預期，中國裕融租賃公司在品質調整與風險管控方面的努力，將會在明年體現出穩定的成績，針對是否提列一次性較高損失？公司會進行模擬分析，目前看起來趨勢是穩定的。

光電業務今年發展策略是讓現有裝置容量完工，目前完工進度接近 8 成，新增案場目前都是以20-30MW 為單位新增，如果有比較好的電廠可以購併轉售，也不排除這樣的機會。

