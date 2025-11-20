半導體材料明後年放量 長興看營收占比可達5％

長興第三季每股盈餘0.49元。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股長興（1717）今日舉辦法說會，發言人劉秉誠指出，第三季因出售長興光學材料（蘇州）股權處分利益進帳，稅後淨利5.75億元、每股稅後盈餘（EPS）0.49元；針對法人關切半導體材料接單狀況，他表示，預估明、後年可放量，目前半導體材料營收占比約0.3%，明後年則可達5%以上。

劉秉誠表示，第三季營收100.96億元、年減10.92％，而安徽銅陵新廠稼動、新產品投入費用增加，使得第三季營業利益3.15億元、年減39.21％，所幸有長興光學材料（蘇州）股權處分利益入帳，第三季稅後淨利5.75億元、年增25.82％，EPS 0.49元。

至於今年前三季營收305.62億元、年減7.17％，稅後淨利12.77億元、年減5.28％，EPS1.09元。他也指出，前三季三大產品營收占比分別為合成樹脂48.8％、電子材料25.3％、特用材料25.4％，預期全年保持穩定，而受惠AI伺服器對IC載板需求大增，第四季電子材料部門的精密設備出貨旺季可期。

市場關切長興加入行政院「矽光子國家隊」及參與3D IC先進封裝製造聯盟，其效益何時可顯現?劉秉誠則認為，預計明、後年才會有營收貢獻，目前半導體材料營收占比僅0.3%，以粗估明後年營收占比至少可達5%；同時，市場傳出感光型聚亞醯胺 （Photosensitive Polyimide, PSPI）材料日廠供應緊俏，長興是否有轉單效應，他低調指出，PSPI的確出現供需吃緊的現象，但不便表態是否有轉單效應。

