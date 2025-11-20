萬達盛出版社熄燈！言情小說天后席絹《最後一封情書》封筆告別

萬達盛出版社近日宣布將結束營業，作家席絹（右）也發出封筆告別信：《最後一封情書》。（圖擷取自萬達盛FB粉專，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕言情小說可說是不少6、7年級生的回憶，但隨著時代變遷，出版過多本台灣經典言情小說的「萬達盛出版社」近日宣布將結束營業，有著「言情小說天后」稱號的作家席絹也發出封筆告別信：《最後一封情書》，而90年代言情小說的代表作家于晴也撰文說再見，不少網友也感嘆不捨，紛紛留言直呼「青春消失了的感覺」、「是青春不可磨滅的回憶」。

萬達盛出版社近日發出公告，表示即將結束營業，公告感謝讀者多年來的支持，將帶著滿滿的感恩離開，強調「愛與文字不會消失，它會在各位的生命裡，以另一種形式繼續發光，願大家都能在各自的人生書頁裡，再次遇見動人的故事，」

曾出版超過80本小說，甚至被翻拍成經典電視劇《上錯花轎嫁對郎》，被譽為「言情小說天后」的席絹，也發出封筆告別信：《最後一封情書》，她在文中提到，「以前無數次想過言情小說的消亡方式，一直覺得是個遙想，會發生在我成為過氣作家的很久很久以後。可現在，也說不上過氣不過氣，卻也真的走到了劃下最後一個句點的時候了」。

席絹在文中指出：「當AI變得無所不能，創作者都在問：『我們還有存在的必要嗎？』」她認為目前至少現在是有的，因為那寶貴的靈光一閃，是數據無法模仿出來計算出來的，專屬於人類的財富。

席絹話鋒一轉，感嘆目前純粹以文字表達出的美麗，與訴說出的故事，無法在主流市場擁有一片屬於自己的天地，純文字的創作已經失去了能夠靜靜傾聽的人群，「我們輝煌過，我們不抱怨」。最後席絹感謝讀者，表示「感謝最青春的那段歲月遇見了你們，感謝你們成就了席絹。」

許多網友也留言感到不捨，紛紛表示「我讀的第一本言情小說就是席絹老師的《交錯時光的愛戀》，謝謝席絹老師寫下這麼多美好的故事。」、「一種青春消失了的感覺，謝謝席絹老師陪我長大。」

作家于晴同時撰文感謝讀者，她表示，寫作這麼多年來，最觸動她的事情之一，就是有時會收到一些留言，像是「妳的故事，讓低谷的我，又重新爬回來了。」、「看完妳的小說，我又有力氣應付烏煙瘴氣的工作了」等等諸如此類的。

于晴認為，每個人的存在，總會在不經意間影響到他人，就像水面上的漣漪，一圈圈的傳遞出去，現在她也想在曲終人散前，把一個微小的好遞出去，文末祝福曾經的、現在的讀者，以及出版社所有人和所有努力的寫作者，也祝福她自己。

不少網友也留言感謝：「乞兒弄蝶是我第一本文字書，謝謝于晴帶我進入了文字的世界」、「謝謝于晴老師寫下了聶家與挽淚。」。

