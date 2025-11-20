輝達投資意向書已送新壽 李四川：解約應該很快就解決

台北市副市長李四川表示，與新壽的解約應該很快會有結果。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達全球不動產副總裁Scott Ekman於18日拜會台北市長蔣萬安，並遞交營運總部投資意向書，台北市副市長李四川今（20）受訪表示，市府已經發公文給新壽，這部分並不會影響後面都市計畫變更的程序，會盡快協調來確定。對於輝達的權利金高於當年新光的金額，李四川舉T16權利金及T17、T18合併多出約0.6公頃等因素，說明計算的方式。

明（21）天就是台北市長蔣萬安希望與新壽解除T17、18的時間，對於新壽希望在解約協議書註明若土地沒有給輝達，要回給新壽；市府已明確告知不可行。但為了讓新壽在董事會上有比較明確的說明，市府會把公文寫清楚一點，並已發給新壽，不會影響後面的都市計畫變更等程序。

李四川說，走到這地步，全國所有人民、市民都知道這塊地的解約本來就是要給輝達，新壽應該是了解現在國內要輝達來的期望，應該會很快就解決。

對於外界質疑輝達的權利金預估是120億，較4年前新光的權利金44億多了1.7倍，李四川表示，隔壁的T16權利金是80幾億，T17、T18再把中間的道路合併又多了0.6公頃，加上新壽付出的負擔大概近10億元，加起來大概120億元，「這個計算應該很簡單吧!」

