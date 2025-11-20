今年前11月促參招商成果 高雄暫居「全國雙冠」

財政部公布今年前十一月促參招商成果，高雄位居雙冠。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕財政部公布今年截至11月促參招商成果，高雄市政府為「促參類」及「民參類」雙料冠軍，暫居全國第一。

副市長林欽榮表示，陳其邁市長上任後，透過地方與中央高度整合與合作，藉由「半導體S廊帶」及「亞洲新灣區2.0」等政策，有效提升都市環境與國際能見度，讓高雄從傳統工業轉型為智慧科技與數位創新城市，讓外界投資本市更具信心。

請繼續往下閱讀...

高雄亞洲新灣區成為招商熱點。（記者王榮祥攝）

財政部統計今年截至11月招商績效，高雄市政府已簽約共12案，財政部認列民間投資金額高達896億元，暫居全國之冠；其中捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」認列民間投資金額239億元、全國最高。

財政局長陳勇勝補充，近年來市府落實開源節流，積極推動促參、捷運聯開及公辦都更，透過TOD及TIF機制挹注財源，強化公共服務，提升都市機能並促進經濟發展。

高雄促參招商成績暫居全台雙冠，圖為吸引投資的關鍵之一台積電高雄廠。（記者王榮祥攝）

經市府團隊努力不懈，除以上成果，已成功招商「高雄車站更新地區車站專用區四、五及部分第四種商業區土地公辦都更案」等5案將陸續完成簽約，今年民間投資金額可望突破千億元，再創歷史新高，實現促進本市經濟成長與永續發展雙重目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法