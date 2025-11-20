府會一搭一唱！盧秀燕又喊窮？批台幣改版是撒幣

央行規劃改版汰換新鈔，盧秀燕有意見，喊地方窮兮兮，中央卻印鈔撒幣。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央銀行日前宣布將進行台幣改版，預計2028年起每年編50億逐步淘汰；台中市長盧秀燕今說，美台關稅未解、國外還有戰爭，加上地方財政艱困「嗷嗷待哺」，現在時機不好，「地方窮兮兮」，中央卻印鈔撒幣，觀感不太好。

國民黨籍台中市議員張瀞分今在議會質詢指出，中央每年將花50億改版新鈔，地方民眾議論紛紛認為中央吃飽太閒，台幣改版費，若能補助台灣經濟，不是更好。

盧秀燕答詢表示，國家發行新票券或新鈔是非常重要的事，要非常慎重，主因成本很高且作業龐大，發行跟回收可能花幾十年都無法發行回收完畢，加上要有防偽防假，印一張鈔票成本高出想像、價值不斐，國家若要全面換發，現在時機不太好，包括美台關稅未解決、國外有戰爭，石油天然氣原物料上漲不穩定，另匯率問題讓出口業很辛苦。

她說，據她了解，明年要發的第一波就要花50億，「不知道要搞幾年」，讓民眾有撒幣、中央錢太多的感覺；現在地方財政非常辛苦，人民嗷嗷待哺，但中低收入學生津貼、學校冷氣電費、營養午餐被砍，這些議題比換發新鈔重要。

盧秀燕說，若央行要換新鈔要選對時機，國家富強、財政有餘、有很多閒錢時才是發放機，但現在國際關係緊張，地方財政窮困，又要增國防預算，地方窮兮兮，中央印鈔撒幣觀感不太好。

央行日前指出，目前新台幣已24年未改版，鈔券在外流通張數逾50億張，預計2028年編列預算逐步淘汰，1年約花費50億元。

