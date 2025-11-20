民生社區受航高限制地區 建蔽率擬放寬到75％

攸關台北市民生社區建物改建的管制要點修訂及劃（訂）定都市更新地區暨更新計畫案，今（20）天下午將在都市計畫委員會進行第2次討論。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕攸關台北市民生社區建物改建的管制要點修訂及劃（訂）定都市更新地區暨更新計畫案，今（20）天下午將在都市計畫委員會進行第2次討論；都市發展局局長簡瑟芳表示，民生社區受松山機場航高限制的地區，擬將建蔽率由50%放寬到75%，以有利於後續都更的推動。

簡瑟芳今天早上在工務局專案報告都市計劃建蔽率、容積率檢討時，說明在1983年4月25日土管條例實施後，部分老舊建物原建築容積大於法定容積率，原建蔽率大於法定建蔽率，造成建物改建後樓地板面積減少，影響都更或重建意願，因此透過都市更新、危老重建、海砂屋等獎勵方式提高容積。但有一部分地區老舊6、7樓建物更新改建，如松山機場周邊限高，容積獎勵無法用盡，又不符合放寬建蔽率的規定，則透過都市計畫放寬建蔽率。

簡瑟芳說明，北市受到航高限制影響的是松山機場航道下方，經評估限建高度低於海拔65.49公尺的住宅地區，經過試算，建蔽率由50%放寬到75%，才能夠不影響到未來的都更，主要為民生社區的莊敬里。將於今天的都委會中作討論，若通過的話，就會發布實施做為未來改建的基礎。此外，都委會中也將討論放寬連棟建物進行危老改建的規範，以及第三種住宅區的規範。

