亞洲央行「彈藥滿檔」！外匯存底近8兆美元 「這1物」飆漲助攻

今年美元匯率波動和金價上漲，推動了亞洲外匯存底成長。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲國家的外匯存底正快速膨脹，讓從東京到孟買的各國央行在必要時都有足夠「彈藥」，用於捍衛本國貨幣。根據《彭博》資料顯示，今年亞洲主要央行已增加超過4000億美元（約新台幣12.4兆元）外匯存底，區域內11個最大貨幣當局的外匯存底總量正逼近8兆美元（約新台幣249.8兆元）。

報導指出，今年美元貶值（今年內前9個月美元持續走弱提升了各國非美元資產價值上升），加上金價大漲助攻，進一步推升整體存底規模。

資料顯示，今年以來外匯存底增加最多的國家是中國，增額高達1410億美元（約新台幣4.4兆元），其次是日本。

BNY的亞太區宏觀分析師鍾煒坤（Wee Khoon Chong）表示，儘管有些國家因平抑匯率而動用部分存底，但「亞太國家的外匯緩衝仍相當充裕，目前的進口覆蓋率都遠高於安全門檻」。

數據顯示，印度盧比與菲律賓披索在過去2個月雙雙創下歷史新低，韓元則徘徊在16年最弱水準附近。自9月以來，全球股市震盪加劇，在美元止跌回升下，各地匯率普遍承壓，亞洲再度將外匯干預納入政策選項。

今年印度盧比已貶值逾3%。近幾週以來，印度央行在境內外市場均積極採取措施，試圖阻止盧比跌破9月底創下的88.80盧比兌1美元的歷史低點。而韓元也在過去一個月下跌了約3%，促使韓國官員表示將捍衛韓元匯率。

近期日圓跌跌不休，今（20日）更是一度貶破157，觸及今年1月以來的最低水準，為此日本財務大臣木原稔 （Minoru Kihara）已加強口頭示警力道。

然而，亞洲各國遏制本國貨幣貶值可能引來美國總統川普的不滿。過去川普政府就以外匯干預為理由，對多國祭出更高關稅。近期，台灣央行與美國財政部達成協議，承諾不會通過干預匯市或國際金融體系來獲取競爭優勢。

MUFG 銀行新加坡資深外匯策略師 Michael Wan指出，亞洲央行似乎越來越擔心貨幣疲弱。外匯存底仍是第一道防線，但他們也非常清楚，美國財政部對匯率操縱的觀感，將影響未來貿易協議的走向。

美國財政部在今年6月的半年度報告中，雖未將任何國家列為匯率操縱國，但特別點名中國「缺乏透明度」。其外匯觀察名單中，也包含中國、日本、韓國、台灣、新加坡與越南等多個亞洲主要貿易夥伴。

除了外匯存底，亞洲央行手上還有其他工具，例如像日本常用的口頭威嚇，或像馬來西亞鼓勵企業匯回海外收益，以增加本地外匯供給。

