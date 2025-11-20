6旬夫婦帶900萬到泰國退休生活！3年後慘回國：存款剩一半

日媒以案例揭示，退休海外移居後要考量的事情不少，若有突發狀況，恐讓退休生活面臨殘酷現實。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多銀髮族開始思考，退休後只要選在物價較低的國家生活，就能夠過得比較自在，但海外移居後要考量的事情不少，日本媒體最近就揭露了一對日本夫婦退休後移居海外，所面臨的殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的69歲老翁高橋茂（化名）在63歲退休那一年，和小2歲的妻子明子（化名）決定移居泰國。茂先生說：「我們本來就喜歡旅行，也一直說好退休後要夫妻一起到海外生活。兩人每個月加起來超過 20 萬日圓（約4.03萬元新台幣）的年金，再加上退休金與存款約 4500 萬日圓（約908萬元新台幣）。只要在物價較低的國家，想說至少可以輕鬆過上 10 年。」

最初的泰國生活可說是充實愉快，然而移居僅僅3年，意想不到的問題發生了，明子突然罹患腦梗塞，雖然沒有生命危險，但茂先生還是希望回到日本接受治療，但回國後的生活，比想像中艱難許多。

茂先生無奈地說：「高齡夫妻要租房子真的不容易。好不容易找到的房子，是在遠離市中心、屋齡 40 年的老公寓。另外，家具家電也得重新添購，花費遠超過原本預期。」而從恢復戶籍到領取健保卡，一切手續都需要時間，他們短期內無法使用健保，只得先全額自付復健與檢查費用，之後再申請部分費用退還。

與此同時，泰國的租屋合約仍在持續，直到現在合約還存在，但茂先生也坦言：「短期之內應該是去不了了。」

茂先生檢討，如果當時能在日本與海外之間來回一段時間，再逐步移居，可能會更好，年輕時還能說一句「重新再來吧」。但這個年紀再犯錯，真的很難承受。

報導提到，高橋夫婦回到日本的花費高於預期，導致當初的存款如今已減至 2000 多萬日圓（約400多萬元新台幣），茂先生對此表示：「現在正重新思考生活規劃。」

報導建議，退休後到海外生活，並不能說是錯誤的選項。然而包括醫療制度、居住環境、意料之外的支出等，都需要以現實角度審慎評估。在描繪「夢想中的第二人生」時，也不能忽略其背後可能隱藏的課題。

