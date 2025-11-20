日本水產再遭封殺 ! 路透曝中國一紙禁令點燃印度水產股噴漲11％

中國再禁日本水產品，引發市場預期需求將轉向替代供應國，印度水產股聞訊暴漲11%。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國19日透過正式外交管道通知日本，將再次停止進口日本水產品，引發市場預期需求將轉向替代供應國。《路透》指出，正被美國高額關稅壓得喘不過氣的印度水產業者而言，來自中國的潛在新增需求猶如一線生機。

受利多消息激勵，印度水產品出口商週三股價上漲，其中蝦類出口商Avanti Feeds一度飆漲11%，創下2個多月以來的最大單日漲幅，位居表現最佳股票榜首。海岸公司股價也上漲5%，創上月24日以來的最大漲幅。

據報導，美國一直是印度最大水產品市場，約占3分之1出口額度，印度主要客戶包括沃爾瑪（Walmart）與克羅格（Kroger）等大型零售商。印度在2024年全球水產品出口總額達74億美元（約新台幣2310億元），其中蝦類佔整體出口價值的40%。

現今，印度水產行業在美國關稅施壓下，加速尋求出口市場多元化。對此，Geojit金融服務公司分析師安德魯斯指出，任何新市場機會對印度水產品行業來說，都是一大利多。

媒體指出，今年8月起，川普政府對印度海鮮實施高達50%的關稅，導致該國出口商一直承受巨大的關稅壓力，許多訂單被取消。印度官方數據顯示，關稅導致10月印度水產品對美出口較去年同期下降近9%。

至於日本；法媒指出，在日本水產品禁運措施之前，中國是日本水產品的最大出口目的地之一。2022年約出口有871億日圓（約新台幣172.7億元）、佔水產品出口總額約22.5%，第二目的地則為香港，約達754億日圓（約新台幣149.6億元）、佔總額19.5%。

市場認為，此次中國再禁止日本水產品進口，對日本水產行業造成衝擊。

