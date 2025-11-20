焦點股》鴻海：反攻號角響起 帶量站回230元

鴻海現已已攜手輝達在台灣共同打造超算中心，也參與美國、日本的重大主權AI專案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於合作夥伴輝達（NVIDIA）財報優於預期，加上集團科技日將於明天登場，市場看好董事長劉揚偉將針對AI業務釋出正面訊息，今日在買盤搶鏡之下，鴻海股價中止連4跌，早盤站回230元關卡，截至上午10時3分暫報234元、上漲5元，漲幅2.18%，成交量3萬5934張。

鴻海現階段的目標是成為最完善的AI伺服器硬體供應商，向上游開發關鍵零組件，下游則延伸至資料中心建置，管理層目前非常看好2026年的營運展望，對於AI市場發展相當樂觀，內部預期，後續主權AI的投資金額將會上修，推升鴻海旗下雲端網路產品將成為營運的主要成長動能。

鴻海現已攜手輝達在台灣共同打造超算中心，也參與美國、日本的重大主權AI專案。為因應明年AI機櫃需求可能翻倍，鴻海已擴大AI伺服器相關投資規模，在美國德州、威州、加州、俄亥俄州等地都會擴建廠區，持續提升自動化和測試能量。管理層認為，集團AI產品明年的整體市佔率將高於今年的四成。

