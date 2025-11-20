美草擬俄烏終戰和平方案！國際油價崩了 最新預測價出爐

國際油價週三（19日）走跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕有報導稱美國正重新推動結束俄烏戰爭、並已草擬和平框架的消息影響，國際油價週三（19日）走跌。專家分析，油價可能會落到每桶50美元出頭，因為俄烏戰爭結束後，俄羅斯原油供應量可能因此增加，並流入市場。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 1.30 美元、跌幅 2.1%，收每桶 59.44 美元。

布蘭特原油期貨下跌 1.38 美元、跌幅 2.1%，收在每桶 63.51 美元。

2名消息人士向《路透》表示，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基傳達，烏方必須接受由美方草擬的俄烏戰爭終結框架，該框架內容包括基輔需放棄部分領土及若干武器。

澤倫斯基則表示，美國的領導角色必須保持有效，才能結束這場已持續3年半以上的戰爭。他同時透露，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）已提出不同形式的談判方案。

分析人士指出，一旦俄烏戰爭終結，俄羅斯原油供應量可能因此增加，加劇市場對供應過剩的憂慮。

TP ICAP 集團能源專家謝爾頓（Scott Shelton）表示：「在海上運輸、浮動庫存以及遭到制裁的石油數量如此龐大之下，油價可能會落到50美元出頭，因為這些遭制裁的俄油最終很可能仍會流入市場。」

不過Onyx Capital Group 石油分析師海登布里菲特（Ed Hayden-Briffett）認為，市場對俄烏戰爭相關的新聞已產生「標題疲勞」，顯示油價短期可能維持區間震盪，等待更明確的停戰協議出現。

