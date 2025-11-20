自由電子報
焦點股》金像電：AWS與Google訂單市佔大增 強攻漲停

2025/11/20 10:03

金像電備受外資看好。（取自官網）金像電備受外資看好。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠金像電（2368）AI ASIC相關大單持續進帳，美系外資出具最新報告上修目標價至725元，美系外資指出，金像電在AWS Trainium 3的市佔率將進一步提升至60–70%，相較於Trainium 2的50%大增，預計從2026年3–4月開始大量出貨，進度時程不變，並預期在Google TPU至少取得20%市佔率，金像電今日氣勢再起，股價急奔漲停。

截至9:50分左右，金像電股價漲停，漲停價574元，在漲停附近震盪，成交量逾1.14萬張，早盤兩度鎖住漲停但被敲開。

美系外資指出，金像電有望成為Google TPU板的主要供應商之一，預估2026年市佔率不低於20%，此外，根據供應鏈資訊指出，金像電在AWS Trainium 3的市占率將進一步提升至60%–70%以上，相較上一代Trainium 2的50%明顯成長。隨著HVLP四層銅箔的採用，帶動單顆晶片PCB價值提升，新一代產品的PCB單價將較前一版本增加逾20%，並較市場普遍預期高出超過40%。

針對部分投資人關注的AWS Trainium 3可能延遲的風險，美系外資指出，根據供應鏈最新訊息顯示，相關CCL/PCB產品將於12月開始少量出貨，大規模量產出貨預計在2026年3月至4月展開，進度符合預期。

