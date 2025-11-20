焦點股》台達電：AI族群絕地大反攻 帶量大漲

台達電面對AI供應鏈需求仍然強勁，今年資本支出預估約400億元，明年規模將與今年相近。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）週三（19日）發布財報優於市場預期，週四（20日）帶動台灣科技股絕地大反攻，其中，電源供應器大廠台達電（2308）被看好後續出貨表現，在買盤搶進下，截至上午9時38分股價暫報960元，漲幅7.38%，成交量6920張。

有鑑於資料中心800V直流供電架構已趨成熟，台達電同步推進垂直供電與直流對直流模組策略，並針對客戶導入時程準備就緒，管理層看好未來模組化供電將成趨勢，有助集團擴大高階電源市占表現。此外，由於全球資料中心持續上線，台達電的潛在商機將從資料中心能源管理擴大至微電網與大型儲能應用。

台達電面對AI供應鏈需求仍然強勁，今年資本支出預估約400億元，明年規模將與今年相近。泰國廠預計今年底新增3座廠房，美國廠則在客戶指定之下，逐步擴大液冷組裝能力，若需求急遽上升，不排除透過租賃廠房新設產能。非美國市場訂單部分，目前已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

