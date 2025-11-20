焦點股》蜜望實︰10月單月獲利賺贏前三季 直奔漲停

10月單月獲利賺贏前三季，蜜望實直奔漲停。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件廠蜜望實（8043）因股價大漲，昨公告10月單月稅後淨利1.15億元、每股稅後盈餘（EPS）1.44元，光是10月單月獲利就賺贏今年前三季，帶動今蜜望實股價跳空漲停來到73.2元，截至9:37分為止，成交量6680張，漲停委買張數超過1.2萬張。

根據蜜望實最新公告，第三季單季稅後淨利0.68億元、EPS為0.85元，而10月營收6.42億元、稅後淨利1.15億元、EPS達1.44元，較去年同期轉虧為盈；法人分析，從基本面來看，蜜望實今年上半年連續兩季都呈現虧損，第三季轉正，且一口氣彌平上半年虧損，至於10月單月稅前淨利更賺贏第三季稅後淨利，市場預期第四季將繳出亮麗成績單。

觀察昨日三大法人動向，外資賣超647張、主力賣超2165張，僅自營商小買154張；法人認為，蜜望實昨日爆出9萬張天量，從走勢來看，震盪中保持上行趨勢，承接力道十足，不過，主要都是由市場派叫進、推升股價，投資人高檔介入仍需多小心。

