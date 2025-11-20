高雄港新亞灣雙子星大樓開發案 樓地板面積、投資金額曝

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案（左），緊鄰高雄港旅運中心（中）。照片為示意圖。（台灣港務公司提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司提出「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案（高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案）」，緊臨高雄港旅運中心，基地面積約3517坪，允建容積樓地板面積達2萬2160坪，預計總投資金額87億元，將在明年第2季公告招商。

台灣港務公司指出，招商標的為自有土地，基地方整，使用分區屬第一種特定經貿核心專用區（建蔽率60%，容積率630%），以設定地上權方式辦理招商，朝向商場、辦公、旅館、會展中心等複合機能使用為主。

台灣港務公司表示，建築設計理念為配置屋頂平台花園、綠陽台、立面垂直綠化及公共廣場等綠帶空間，並以立體通廊系統串聯高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、捷運Y15站及周邊重大投資案件等節點，可透過空橋欣賞港灣美景，投資人可依「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」及相關規定申設企業總部，享有20%容積獎勵等利多條件。

