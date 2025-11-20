內衣巨頭「黛安芬」傳將退出中國市場！今年底全面撤店撤櫃

黛安芬（Triumph）傳出將在今年底退出中國市場。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕德國百年內衣品牌黛安芬（Triumph）傳出將在2025年12月31日退出中國市場，該消息隨即在中國引發熱議，據了解，中國的多家黛安芬分店都已經接到撤店撤櫃的消息。

綜合中國媒體報導，杭州市中心某商場的黛安芬專櫃店員表示，目前尚未接到明確撤櫃通知，還不清楚年底是否撤店，目前只有品牌一般折扣，無清倉促銷活動。但另一家城區奧萊的工作人員卻證實了黛安芬品牌將在年底撤櫃的消息。

目前還不清楚黛安芬在中國線上銷售管道，是否還會繼續運作。而黛安芬線上客服被問到是否會同步關門的消息，客服則回應「暫無相關信息」。

儘管黛安芬中國官網還沒有發布官方聲明，不過黛安芬全面撤出中國市場的消息，已經在中國網路社群上鬧得沸沸揚揚。不少中國網友紛紛分享購買經歷，感慨「內衣啟蒙品牌」的離場，不少人坦言，第一件鋼圈內衣就是黛安芬的，卻沒想到要撤櫃了。

黛安芬1886年成立於德國霍伊巴赫，總部現在位於瑞士，目前在全球50個國家設有分公司，是全球最大的女性內衣和睡衣的製造商之一。黛安芬1979年開始在中國展開加工業務，1992年成立了生產公司，逐步建構在中國當地生產的體系，也是最早將「鋼圈內衣」引進中國的外資品牌之一。

不過中國內衣市場近10年變革劇烈，消費需求已從「鋼圈塑形」轉向「無鋼圈舒適化」。歐睿諮詢數據顯示，2024年中國無鋼圈內衣市場佔比已達68%，較2018年增長42個百分點。

分析指出，黛安芬核心產品長期聚焦鋼圈內衣，雖然黛安芬後續推出舒適系列，但消費者已形成根深蒂固的觀念，導致黛安芬未能搶占無鋼圈市場的先機。

