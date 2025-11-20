自由電子報
焦點股》台積電：輝達利多激勵 股價大漲

2025/11/20 09:28

輝達利多激勵，台積電股價大漲。（記者洪友芳攝）輝達利多激勵，台積電股價大漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達（Nvidia）今天公布第3季財報，營收與獲利皆優於預期，第4季營收展望也樂觀，執行長黃仁勳並指出Blackwell大賣，雲端GPU銷售一空，外界對AI泡沫的疑慮與公司觀察到的情況並不一致。輝達財報佳績與樂觀展望為AI化解了疑慮，也激勵台積電（2330）今股價大漲，以1450元開出，截至9點10分，股價最高達1460元，一舉上漲65元，漲幅4.66%，成交量約5600張，市值約37.86兆元，帶動半導體類股漲幅超過4%。

輝達第3季營收570億美元，超出市場預期551.9億美元，年成長62％，毛利率73.4％，每股稅後盈餘達1.3美元。輝達預估會計年度第4季營收將達650億美元，誤差正負2個百分點，高於市場預期。受財報佳績激勵，輝達盤後大漲，台積電ADR上漲4.46美元，收在282.37美元。

黃仁勳也指出，資通訊產業正同時面臨三大平台轉換，包括加速運算、生成式AI、代理型與實體AI，三者都將為基礎建設帶來持續成長，輝達在每一項變革中都扮演核心角色。數據中心指數級成長，AI泡沫並不存在。

