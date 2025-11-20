川普再轟鮑爾降息太慢 直言「真想炒了他」

美國總統川普（左）多次放話要開除聯準會主席鮑爾（右）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（19日）再次批評，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）沒有更快地調降利率，並直言自己真的「很想解僱他」。

綜合外媒報導，川普週三在華府出席沙烏地阿拉伯支持的投資論壇，會中談到美國利率問題，川普表示，「說實話，真的很想炒了他（鮑爾）」。川普也對坐在台下的財政部長貝森特（Scott Bessent）喊話，要貝森特好好處理這件事，並稱，貝森特「唯一搞砸的事」就是聯準會的問題，利率太高了，並笑稱，如果貝森特不盡快解決這個問題，也要炒他魷魚。

請繼續往下閱讀...

鮑爾的主席任期將在明年5月結束，Fed理事任期則會在2028年結束。下一任主席可能會從明年2月起開始擔任聯準會理事，到時候任期屆滿的理事會是川普先前任命的米蘭（Stephen Miran）。

川普在會中也提到，貝森特曾阻止自己提前解僱鮑爾，在這段對話中，貝森特向川普表明，鮑爾的任期只剩最後幾個月了，別在這個時候解僱他。川普隨後也補充，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則更傾向於開除鮑爾。

川普正敦促貝森特加速尋找Fed主席接班人的行動，貝森特週二（18日）透露，川普計劃在11月27日感恩節後會見最後3名候選人，新的主席人選可能會在耶誕節前公佈。

根據貝森特公佈的名單，5名最終候選人分別為白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）以及現任理事華勒（Christopher Waller）、聯準會現任副主席鮑曼（Michelle Bowman）以及貝萊德集團（BlackRock）高層里德（Rick Rieder）。

川普曾多次稱讚貝森特的表現，並稱這名財長才是他心目中的Fed主席人選，但貝森特已表明自己更傾向於繼續執掌財政部。川普週二透露，目前團隊已有一些可以擔任聯準會主席一職的「好人選」。

