台股開盤》輝達化解AI泡沫疑慮 台積電飆漲指數大漲逾850點

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三全面收紅，盤後輝達（NVIDIA）公佈亮眼財報，化解AI泡沫疑慮，盤後股價勁揚逾5%，受此激勵，美期指週四全面走揚，而台股在台積電開盤大漲55元，指數開盤跳空漲632.79點，以27212.91點開出，在台積電重掌兵權，電金傳產揚下，逾1100上市櫃走揚，指數開高走高，漲逾850點，來到27432點。

美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）週三（19日）盤後公布財報，其第三季業績超出預期，並對第四財季的銷售額給出了優於預期的指引。輝達週三股價上漲2.85%，收在186.52美元，盤後交易上漲逾5%。

輝達公布第2026財年第三季（截至2025年10月26日）財報，其營收為570.1億美元，高於市場先前預估的549.2億美元。每股盈餘為1.30美元，原先預期為1.25美元。輝達最重要的業務資料中心銷售額達到512億美元，輕鬆超過分析師先前預期的490.9億美元，年增66%。

美國股市週三震盪收高，道瓊工業指數上漲47點、漲幅0.1%；標準普爾500指數經歷連續四天的下跌後，上漲0.38%；那斯達克指數上漲0.59%；費城半導體指數上漲1.82%，台積電ADR上漲1.60%，收在282.37美元。

