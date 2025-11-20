陸行之：輝達成台積電最大客戶 1.6與1.4奈米量產將不再由蘋果主導

輝達週三（19日）盤後公布財報，公司第3季業績超出預期。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名半導體分析師陸行之指出，美國蘋果公司（Apple）近年在創新上力道不足，使產業版圖出現變化。他研判，今年前3季輝達（Nvidia）已躍升為台積電（2330）最大客戶，並預料明、後年台積電1.6與1.4奈米的量產將不再由蘋果主導。

輝達週三（19日）盤後公布財報，公司第3季業績超出預期，並對第4財季的銷售額給出了優於預期的指引。財報公布後，輝達盤後股價上漲逾4%。

請繼續往下閱讀...

對此，陸行之今稍早在臉書發文表示看法，稱在經過11月份的科技股拉回，市值王輝達的好數字指引又要救全村讓半導體及科技股反轉了，不單是2025第3季營收季增25%，2025年第4季居然還要再季度成長12-16%，都優於市場預期近4至5個百分點。

但陸行之認為，唯一遺憾的是輝達的庫存月數持續季增、年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，要大家持續密切觀。

文章最後，陸行之表示，值得注意的是，因為蘋果在創新方面不爭氣，他估計今年前3季輝達已經成為台積電的最大客戶，認為2026年、2027年台積電1.6奈米和1.4奈米的量產將不再是蘋果說了算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法