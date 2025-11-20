鴻勁公開申購凍資近3千億破紀錄！3天吸引逾20萬筆 中籤率僅1.65％

鴻勁公開申購凍資近3千億破紀錄！3天吸引逾20萬筆。（圖取自官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃股王鴻勁（7769）為期3天的公開申購昨日結束，由於鴻勁興櫃近期價格約在2400元左右，而公開申購價僅1495元，價差逾900元，等於抽中1張現賺90萬元，因此吸引大量公開申購，總計3天來有20萬157筆公開申購單，共凍結市場資金2992億元，創單一個股公開申購凍結市場最高金額，由於鴻勁釋出的申購張數僅3299張，因此初估中籤率約1.65%。

鴻勁預計11月27日掛牌上市，公開申購期間為11月17日至11月19日，預計11月21日公開抽籤。

鴻勁還沒掛牌就已創下多項紀錄，除了公開申購凍結資金創單一個新高外，日前結束的競拍，不論是平均得標價格2030.37元，以及競拍總得標金額267.9億元，皆創下新紀錄。

鴻勁為半導體測試設備商，今年前3季營收210億元，淨利86.5億元，前3季每股稅後盈餘53.54元。預估今年毛利率目標為55~60%，淨利率目標35~40%。

鴻勁主要設備分類機（handler），在半導體晶片的測試設備中，扮演搭配愛德萬或是泰瑞達測試機角色，市佔率超過7成。

