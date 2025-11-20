限制AI晶片出口法案遭白宮急阻？美媒曝 : 輝達是大贏家

市場傳出，白宮急踩剎車，AI晶片對中國出口法案恐流產。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕多位知情人士向 Axios 透露，白宮核心官員正積極遊說國會議員，要求將限制對中國出口 AI 晶片的《GAIN AI 法案》，不要寫進年度《國防授權法案》（NDAA）。據報導，這項動作讓法案被納入最終版本的機會幾乎趨近於零。在這場攻防中，最大受益者將是輝達（NVIDIA）。

報導指出，專責 AI 政策的白宮官員 David Sacks近期領軍主張撤掉這項《GAIN AI Act》，如今白宮國會事務辦公室也加入施壓，使得其命運更加黯淡。目前國會仍在敲定今年度國防法案的字句，談判持續拉鋸。

輝達執行長黃仁勳一直強調中國市場的重要性，也成功說服部分政府高層，讓他們認為「美國企業持續供應中國」對美國仍具戰略利益。雖然黃仁勳曾因建議川普總統向習近平提出 AI 晶片議題，最終遭到否決，黃仁勳與政府的關係一度受到質疑。但市場認為，他的影響力顯然仍在。

消息指出，美政府官員正直接致電關鍵議員，包括眾議院多數黨領袖 Steve Scalise，要求他們反對該法案。依照提案內容，晶片企業在出口到「關切國家」（包括中國）前，必須優先滿足美國客戶的需求。

其中也包含部分「可信任實體」的出口豁免條款。近期修改版獲得 Amazon、Microsoft 等大型科技企業正面回應。

據報導，國會兩院的談判代表正趕在感恩節前敲定新版國防授權法案，預計參眾兩院將在12月展開表決。

