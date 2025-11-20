好市多年底前「最值得囤貨」清單曝光！這7種商品列省錢神隊友

好市多年底前「最值得囤貨」清單曝光！汽水等7種商品是省錢神隊友。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年只剩不到1個半月了，聖誕節也近在眼前，隨著節日的腳步接近，家中可能需開始準備一些節慶聚會所需的物，購物專家點名，好市多汽水、番茄醬等7種高性價比商品，非常值得在年底前大量囤貨。

《Eat This, Not That!》報導，購物達人莉亞·格羅斯評比好市多眾多商品，從飲料到日常用品，再到各種節慶聚會所需的物品，點名以下7種商品是最值得在年底前大量購買的商品。

1‧對腸道有益的汽水

現在正是囤積健康汽水的好時機，這些汽水在普通商店通常價格不菲。 Costco的優惠力道最大，從11月17日起，Olipop 汽水將折價6美元（約新台幣186元）。

2‧洗衣液和洗衣凝珠

假期期間囤一些洗衣液吧，從11月17日到12月21日都會有促銷活動。汰漬（Tide）桶裝洗衣液折價4美元（約新台幣124元），洗衣凝珠減價5.4美元（約新台幣167元）。柯克蘭（Kirkland）品牌洗衣液也有促銷，減價3.6美元（約新台幣112元）。

3‧Nexxus 護髮產品

如果您需要全家人的護髮產品，Costco以價格實惠而聞名的洗髮精和護髮素套裝正在促銷。Nexxus 高級舒緩洗髮精和保濕護髮素套裝直降 10美元（約新台幣310元），僅售19.99美元（約新台幣620元）。

4‧隱谷牧場

Costco 最新推出的會員專屬優惠手冊《每日超值好物》本週發布，揭曉了 11 月 17 日至 12 月 21 日期間的優惠活動。其中包括您最喜歡的牧場沙拉醬，非常適合您在節日期間製作各種沙拉和蔬菜拼盤。 Hidden Valley Homestyle Ranch 牧場沙拉醬兩瓶裝可折價3.5美元（約新台幣109元），趕快囤貨吧！

5‧電池

確保您備有足夠的電池以應對假期，並留意您購買的任何需要電池的禮物。 Kirkland Signature 電池已作為節日特惠活動的一部分進行促銷。但從11月17日起，Duracell 所有類型的電池都將折價2美元（約新台幣62元）。

6‧禮品卡

我所有的禮品卡都是在 Costco 買的，現在正是囤貨的好時機。這個月有很多促銷活動。而且在黑色星期五，Landry's、Morton's 和 Fogo de Chão 的餐廳禮品卡都能省5美元（約新台幣155元）。只需74.99美元（約新台幣2325元）就能買到價值100美元（約新台幣3100元）的禮品卡。

7‧拉奧自製番茄醬

趕緊囤貨！備受矚目的番茄醬之一將在11月17日新一輪促銷活動中大幅降價。Rao's Homemade Marinara兩瓶裝，在Costco已經很划算了，現在還能再減3美元（約新台幣93元）。

