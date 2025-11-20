股價慘跌 謝金河：依賴中國消費的日企恐面臨辛苦調整

圖左為中國國家主席習近平，右為日本首相高市早苗。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國反彈，兩國關係加劇緊張，財信傳媒董事長謝金河發文指出，包含科技股、軍工、光纖網路等日股近日均大漲，但靠中國觀光客消費的企業股價都慘跌，他直言，這些年中國人的消費對日本影響很大，有些產業現在可能要面對辛苦的調整。

謝金河在臉書以「靠中國的日本企業都跌坐在地上」為題發文指出，中日雙方的紛爭愈多演愈烈，中國從限制觀光，軍演，到不買日本漁貨，這些年在兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼，都會複製在日本身上！

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，週一（17日）日經指數下跌，日本科技股如東京威力科創、富士通、Megachip，軍工的三菱重工、IHI、川崎重工，光纖網路的古河電工、住友電工、藤倉、橫河電機等大漲。

謝金河也指出，但依靠中國觀光客消費的企業，股價都慘跌。受到衝擊最大的伊勢丹百貨、無印良品、資生堂跌幅都在10％上下，其他顯著下跌的還有高絲，Uniqlo，高島屋，還有經營迪士尼的東方集團。

謝金河說明，過去中國觀光客喜歡日本產品，最著名的是高絲的雪肌精，因為中國人狂買，業績大好。2016年高絲獲利創新高，高絲請來凱特摩斯打廣告，高絲的股價在2018年創下歴史高點，正是中國發表「厲害我的國」前後，這些年中國消費力減弱，高絲股價已經下跌很多年。

至於另一個受到影響的是資生堂，中國消費力減弱，資生堂的旅遊零售從2022年的163.7億日圓到去年107.8億，今年恐跌破百億日圓，顯然也受到影響。再加上資生堂在美國主打醉象（Drunk Elephant）出師不利，今年發佈獲利預警，估計會虧損529億日圓，資生堂市值剩下花王的三分之一。

謝金河分析，這些年中國人的消費對日本帶來很大影響，像是日本的威士忌一度大漲，日本有些品牌的清酒突然大受歡迎，很多都和中國人的喜好有關。1990年代以來，日本工具機，汽車都在中國得到很大的滋養，現在可能要面對辛苦的調整。

謝金河也提到，另有一個對照組的是過去很少人注意到的，在山東生產毛巾、床具用品的孚日股份股價連漲8支停板，不是基本面發生巨大變化，只是因為公司名字「孚日」被解讀為「俘虜日本」，股價噴出大漲，這也是另一個傳奇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法