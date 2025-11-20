政府關門衝擊 美國不發佈10月就業報告

美國勞工統計局週三（19日）表示，將不會發佈備受關注的10月的就業報告。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工統計局週三（19日）表示，將不會發佈備受關注的10月的就業報告，當月的非農就業數據將和11月的報告一同公佈。在這之前，由於政府關門影響，導致政府單位無法收集家庭調查數據，因此將10月的非農就業報告合併到11月。

《路透》報導，美國勞工統計局聲明表示，2025年10月就業統計調查中的企業調查數據，將和2025年11月的數據一同發佈。由於聯邦資金中斷，無法收集2025年10月人口普查調查中的家庭調查數據，而這些數據無法追溯。

企業調查涵蓋了就業報告中非農就業人數部份，失業率和其他數據則是根據家庭調查所計算。

美國勞工統計局預計將在週四（20日）發佈9月就業報告，這份報告因聯邦政府停擺長達43天而被延後發佈。而最新的這份公告說明，將永遠無法得知美國10月份失業率，白宮先前已警告過這種情況將會發生。

11月的就業報告則將於12月16日發佈，比聯準會（Fed）將在12月9日到10日舉行的下一次政策會議還要晚。美國勞工統計局表示，2025年11月的兩項調查數據收集時間都將延長，並且會增加額外的處理時間。

