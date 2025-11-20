自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

政府關門衝擊 美國不發佈10月就業報告

2025/11/20 10:14

美國勞工統計局週三（19日）表示，將不會發佈備受關注的10月的就業報告。（法新社）美國勞工統計局週三（19日）表示，將不會發佈備受關注的10月的就業報告。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工統計局週三（19日）表示，將不會發佈備受關注的10月的就業報告，當月的非農就業數據將和11月的報告一同公佈。在這之前，由於政府關門影響，導致政府單位無法收集家庭調查數據，因此將10月的非農就業報告合併到11月。

《路透》報導，美國勞工統計局聲明表示，2025年10月就業統計調查中的企業調查數據，將和2025年11月的數據一同發佈。由於聯邦資金中斷，無法收集2025年10月人口普查調查中的家庭調查數據，而這些數據無法追溯。

企業調查涵蓋了就業報告中非農就業人數部份，失業率和其他數據則是根據家庭調查所計算。

美國勞工統計局預計將在週四（20日）發佈9月就業報告，這份報告因聯邦政府停擺長達43天而被延後發佈。而最新的這份公告說明，將永遠無法得知美國10月份失業率，白宮先前已警告過這種情況將會發生。

11月的就業報告則將於12月16日發佈，比聯準會（Fed）將在12月9日到10日舉行的下一次政策會議還要晚。美國勞工統計局表示，2025年11月的兩項調查數據收集時間都將延長，並且會增加額外的處理時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財