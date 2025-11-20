黃金回吐漲幅原因揭曉！聯準會最新會議紀要「藏玄機」

黃金週四回吐部分漲幅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週三（19日）在美國聯準會（Fed）最新會議紀要公布後，回吐部分漲幅，市場參與者則將焦點轉向即將公布的經濟數據，以尋求更多關於美國利率走向的線索。

現貨黃金上漲 0.2%，報每盎司4073.79美元，此前盤中一度上漲逾 1%。美國 12 月交割黃金期貨則上漲 0.4%，報每盎司4082.80美元。

請繼續往下閱讀...

Fed公布10月28日至29日的會議紀要，顯示決策者上個月對降息意見分歧，儘管部分官員警告，降低借貸成本可能削弱抑制通膨的努力，但Fed上個月還是降息了。目前美國通膨率已連續4年半高於 Fed 的 2% 目標。

Fed 主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上罕見以異常直率的措辭表示，Fed在12月9日至10日的會議上降息並非「板上釘釘」。

Marex 分析師梅爾（Edward Meir）指出：「這份紀要現在已經不那麼重要了，更關鍵的是 12 月會怎麼走，而 Fed 需要更多數據才能做出決定。Fed 接下來將會陸續收到資料，那將會成為市場焦點。」

CME FedWatch 工具顯示，交易員目前僅預期 Fed 在 12 月降息的機率約為 30%。

市場正關注將於週四（20日）公布的 9 月就業報告，該報告因美國政府關門而延後發布。

同時，美國勞工統計局表示，由於近期政府停擺影響家庭調查的資料蒐集，因此將不會發布 10 月的就業報告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法