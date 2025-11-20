避免美中局勢升級 路透：川普可能延後開徵半導體關稅

美國官員表示，華府可能不會在短時間內徵收半導體關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國官員表示，華府可能不會在短時間內徵收一直以來承諾的半導體關稅。知情人士透露，過去幾天，官員們已經將這些訊息傳達給政府和企業的利益相關者，華府正採取更謹慎的做法，以避免激怒中國。

《路透》報導，兩名知情人士表示，川普的助手們在晶片關稅議題上並不著急，因為他們正努力避免與北京在貿易問題上決裂，否則可能導致貿易戰再次升級，並擾亂關鍵稀土礦物的流通。

知情人士補充，在政府正式簽署之前，任何決定都不能算最終決定，並稱，隨時有可能徵收3位數的關稅。

川普在8月時表示，美國將對進口半導體徵收約100％的關稅，但在美國生產或承諾在美國生產的公司可獲豁免。過去幾個月，華府官員曾私下透露，政府很快就會推動這項關稅，但隨著政府持續就實施時間和其他細節進行協商，這項說法也發生了變化。

不過，被問到相關討論時，白宮發言人和商務部官員都否認政府已調整立場。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普政府仍致力於動用一切行政權力，將對國家和經濟安全相當重要的製造業帶回美國，任何匿名消息來源的說法都純屬假新聞；商務部官員則稱，關於半導體232關稅，有關部門的政策沒有改變。兩人皆未具體說明晶片關稅何時會確定，也沒有提供細節。

是否要放緩或是縮小晶片關稅的範圍，對於川普而言都是一個敏感的決定，華府目前正面臨消費者對佳節購物季物價日益成長感到焦慮。提高進口晶片的關稅可能會增加消費者購買電子設備的成本，從冰箱到智慧手機都可能受到影響。《路透》9月報導稱，川普政府考慮一項計劃，將根據每台電子設備中的晶片數量來徵稅。

川普還在努力維持與中國脆弱的貿易休戰，中國是晶片和相關電子設備的主要生產國之一。川普上（10）月在南韓釜山會見中國國家習近平，兩人會後達成協議，暫時擱置貿易問題。2名知情人士透露，在南韓會談期間，美國官員警告中方，未來幾個月美國可能會採取一些北京方面可能不認同的國家安全措施。

川普一直認為，關稅可能重振美國製造業數十年來外流到中國和其他國家工廠的就業機會。今年4月，川普政府宣佈對藥品和進口半導體展開調查，試圖對這些產品徵收關稅，理由是過度依賴外國生產會對國家安全構成威脅。

