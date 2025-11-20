Meta首席AI教父不幹了！楊立昆將創「世界模型」AI公司。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕被譽為現代人工智慧之父之一、也是最早加入Facebook的首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）即將離開Meta，並計計劃創立1家專門從事世界模型的人工智慧技術的新創公司。

CNBC報導，楊立昆週三在領英上發文稱，他計劃創建1家新創公司，專門從事1種研究人員稱之為世界模型的AI技術，該技術分析網路數據之外的信息，以便更好地表示物理世界及其屬性。

「我正在創建1家新創公司，以繼續推進我過去幾年與FAIR、紐約大學及其他機構的同事們共同開展的高級機器智慧（AMI）研究項目，」楊寫道。

「這家新創公司的目標是引領人工智慧領域的下1場重大革命：打造能夠理解物理世界、擁有持久記憶、能夠推理並能規劃複雜動作序列的系統。」

Meta將與LeCun的這家新創公司合作。

現年65歲的楊立昆於2013年加入Facebook，擔任FAIR人工智慧研究部門主管，同時也曾在紐約大學兼職任教。他在LinkedIn上發文稱，“創建FAIR是我最引以為豪的非技術成就。”

「我非常感謝札克柏格、安德魯·博斯沃思、克里斯·考克斯和邁克·施羅普弗對FAIR的支持，以及過去幾年他們對AMI計畫的支持，」楊立昆說。 “由於他們持續的關注和支持，Meta將成為新公司的合作夥伴。”

當時，Facebook 和Google他們正大力招募像楊立昆這樣的高級學者，以領導他們的工作，進行可能有利於其核心業務和產品的尖端電腦科學研究。

楊立昆與本吉奧和辛頓等其他人工智慧領域的傑出人物一起，將學術研究的重點放在一種名為深度學習的人工智慧技術上。深度學習涉及訓練被稱為神經網路的龐大軟體系統，使其能夠從海量資料中發現模式。這些研究人員幫助推廣了深度學習方法，並在2019年榮獲了由美國電腦協會頒發的圖靈獎。

從那時起，楊立昆的人工智慧開發方法就偏離了 Meta 和矽谷其他公司所採取的方向。

Meta和其他科技公司，例如OpenAI，已經投入數十億美元開發所謂的“基礎模型”，特別是低層次模型（LLM），以此作為推進尖端計算技術發展的一部分。

然而，楊立昆和其他深度學習專家指出，這些目前的AI模型雖然功能強大，但對世界的理解卻十分有限。研究人員需要新的運算架構，才能創造出在某些任務上能夠與人類匹敵甚至超越人類的軟體，這種概念稱為通用人工智慧（AGI）。

「在我看來，AMI將在經濟的許多領域擁有廣泛的應用，其中一些與Meta的商業利益重疊，但更多則不然，」LeCun在貼文中寫道。 “以獨立實體的形式推進AMI的目標是最大程度地發揮其廣泛影響的一種方式。”

