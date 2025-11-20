xAI將成為輝達在沙國資料中心首位客戶！黃仁勳這麼說

xAI將成為輝達在沙國資料中心首位客戶。（法新社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在沙國資料中心首位客戶是xAI，輝達（NVIDIA）和和馬斯克的xAI 週三表示，沙國正在建造的大型資料中心設施，將配備數十萬個輝達晶片，而馬斯克的人工智慧新創公司xAI將成為其首位客戶。

輝達執行長黃仁輝說：“你能想像嗎？1家年收入約 0 億美元的初創公司，現在要為馬斯克建造1個數據中心。”

CNBC報導，馬斯克和黃仁勳都出席了在華盛頓特區舉行的美沙投資論壇。

此次合作建立在雙方5月的合作基礎上。當時，輝達宣布將向沙烏地阿拉伯的Humain公司提供功耗達500兆瓦的晶片。週三，Humain公司表示，該項目將包含約60萬個輝達圖形處理器。

該設施是輝達所稱的「主權人工智慧」最顯著的例證之一。輝達表示，各國將越來越需要建造人工智慧資料中心，以保護國家安全和文化。此外，除了少數超大規模資料中心之外，這也是輝達高價人工智慧晶片的一個潛在巨大市場。

黃仁勳出席由川普總統支持的活動，再次展現了本屆政府對人工智慧的重視。隨著輝達積極遊說，希望獲得向中國出口未來人工智慧晶片的許可，黃仁勳與川普總統的關係也日益密切。

在宣布這項協議時，馬斯克一時把數據中心的規模搞混了，數據中心的規模是以兆瓦（MW）單位來衡量的。他開玩笑說，建造一個規模是現在這個資料中心1000倍的資料中心的計畫還得等等。

「那將是8兆億美元，」馬斯克開玩笑說。

