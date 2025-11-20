自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

xAI將成為輝達在沙國資料中心首位客戶！黃仁勳這麼說

2025/11/20 08:26

xAI將成為輝達在沙國資料中心首位客戶。（法新社檔案照）xAI將成為輝達在沙國資料中心首位客戶。（法新社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在沙國資料中心首位客戶是xAI，輝達（NVIDIA）和和馬斯克的xAI 週三表示，沙國正在建造的大型資料中心設施，將配備數十萬個輝達晶片，而馬斯克的人工智慧新創公司xAI將成為其首位客戶。

輝達執行長黃仁輝說：“你能想像嗎？1家年收入約 0 億美元的初創公司，現在要為馬斯克建造1個數據中心。”

CNBC報導，馬斯克和黃仁勳都出席了在華盛頓特區舉行的美沙投資論壇。

此次合作建立在雙方5月的合作基礎上。當時，輝達宣布將向沙烏地阿拉伯的Humain公司提供功耗達500兆瓦的晶片。週三，Humain公司表示，該項目將包含約60萬個輝達圖形處理器。

該設施是輝達所稱的「主權人工智慧」最顯著的例證之一。輝達表示，各國將越來越需要建造人工智慧資料中心，以保護國家安全和文化。此外，除了少數超大規模資料中心之外，這也是輝達高價人工智慧晶片的一個潛在巨大市場。

黃仁勳出席由川普總統支持的活動，再次展現了本屆政府對人工智慧的重視。隨著輝達積極遊說，希望獲得向中國出口未來人工智慧晶片的許可，黃仁勳與川普總統的關係也日益密切。

在宣布這項協議時，馬斯克一時把數據中心的規模搞混了，數據中心的規模是以兆瓦（MW）單位來衡量的。他開玩笑說，建造一個規模是現在這個資料中心1000倍的資料中心的計畫還得等等。

「那將是8兆億美元，」馬斯克開玩笑說。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財