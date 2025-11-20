每月只拿6千零用錢 年薪200萬高階主管退休前爆炸了：退休金不給老婆！

許多人辛苦賺錢、存錢，替未來退休自由人生做準備。示意圖，（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多丈夫儘管心懷不滿，抱怨「明明是自己賺的錢，卻沒有能自由花的錢」，卻仍然默默接受妻子所制定的「領零用錢」制度，然而長年忍耐終有極限，日本媒體就揭露了一宗案例，重新思考家計管理與夫妻關係的未來走向。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的男子田中浩一（化名）任職於大型製造業，今年屆滿退休年齡，退休前他是管理職，帶領許多部下，儘管薪水不錯，年薪大約有1020萬日圓（約206萬元新台幣），但他每個月只領3萬日圓（約6060元新台幣）的零用錢。他說：「從結婚以來，就是妻子在管家計。我也覺得理所當然，身旁同事大多也是領零用錢的，所以沒特別意外，提款卡、信用卡都在妻子手上，沒有她允許，我連一毛錢都提不出來。」

但隨著時間過去，浩一心中的不滿越來越大，他抱怨：「年輕時孩子教育費高，又有房貸。分工上，那時候的分工很簡單，我去工作、家務由妻子處理，我完全沒質疑過，但50多歲後，孩子獨立都大了，不需要教育費，房貸也還清，我的零用錢還是3萬日圓。年收入提高、升遷，零用錢也都一樣沒變。」

浩一無奈地說，他也沒什麼特別嗜好，不太會亂花錢，但妻子好像常跟朋友聚餐，生活過得很愜意。「有時我真的不知道自己努力工作是為了什麼。」而且只要浩一流露出不滿，妻子就會說：「你忘記當初養育孩子有多辛苦嗎？」他只能告訴自己「都是為了家人」，把不公平感吞回去。

然而就在退休前，壓抑多年的不滿終於突破界線，導火線就是「退休金」。浩一預計可領約 2300 萬日圓（約464萬元新台幣），但妻子一副理所當然地說：「為了老後生活，退休金全部由我來管理。」

浩一回憶：「聽到那句話，我感覺心裡的某個地方斷了。我覺得她連一句感謝的話都沒說，就辜負了我所有的辛勤付出。」浩一更對妻子說：「退休金我一塊都不給，我自己管！」接著把退休金轉帳帳戶改掉，因此他家出現了「妻子管理的帳戶」與「丈夫管理的帳戶」2組帳戶。

浩一說：「我又不是想亂花。只是想讓自己在金錢上能自由一點，就這樣而已。」

報導提到，法律上來說，部分退休金屬於夫妻共同財產，辛苦打拼多年，終能領到一筆大錢的人並不少，因此對許多辛苦工作的上班族來說，退休金是支撐他們撐下去的理由之一。如果退休後依然要面臨經濟限制，像浩一這樣喊出「退休金我不給妳！」的反彈，也就不足為奇。

不過浩一透露，他和妻子在這場「首次反抗」之後，經過大約半年，最後還是決定共同管理家計。他說：「我一直是個上班族，心裡多少對家務部分感到虧欠，所以妻子怎麼用錢，我就睜一隻眼閉一隻眼。後來發現她其實也沒亂花，所以現在我們會一起討論，適度花錢、充實每一天。」

