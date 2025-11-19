美國普發關稅紅利6萬！貝森特憂引發通膨 籲存入「川普帳戶」

貝森特呼籲為「川普帳戶」儲蓄。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國新聞網站《Axios》19日報導，美國總統川普承諾2026年年中開始發放2000美元（6.24萬台幣）關稅紅利，財政部長貝森特說，政府希望民眾不一定要花掉這筆資金，而是存入為兒童設立的「川普帳戶」（Trump accounts）。

報導說，這筆經費的發放正好趕上美國明年的期中選舉。一些評估顯示，金額可能達4500億美元（14.04兆台幣），相關預測也將通膨納入考量，約提高通膨不到0.1個百分點。

儘管如此，物價上升的風險仍是消費者的一大疑慮，在此背景下，貝森特18日晚間接受「福斯新聞」（Fox News）訪問說，如果立法通過，真的要發放該關稅紅利，美國政府將避免再次出現由刺激驅動的通貨膨脹。

他說，「或許我們可以說服美國人將錢存起來」，因為明年為兒童儲蓄的「川普帳戶」將啟動。

根據「大而美法案」（the big, beautiful bill），將為2025年至2028年出生的新生兒設立一個新的投資帳戶，美國財政部將其存入1000美元（台幣3120元），作為種子資金，父母每年則可再存入5000美元（15.6萬台幣）。

美國全國經濟研究所（NBER）研究發現，川普第一任期期間，依據2020年《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法（CARES Act）》而發放的現金補貼中，40％被用掉，30％被拿來償債，30％被存起來。紐約聯邦儲備銀行後續也發現，之後發放的補貼多半被用於消費或償還債務。

