台灣AI晶片出口強強滾 10月領先韓國差距創新紀錄

拜AI半導體榮景，台灣10月出口擴大領先韓國。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體Pulse報導，隨著台灣在人工智慧（AI）半導體產業的蓬勃發展，其晶片出口遍及全球，台灣與南韓之間的出口差距10月擴大至新高紀錄。

根據台灣行政院主計處與韓國關稅廳18日公佈的數據，台灣10月出口額618億美元，超過韓國的596億美元約22億美元（686.58億台幣）。2025年8月台灣月出口首次超越南韓，10月則進一步擴大差距。

這項改變與去年形成鮮明對比，當時韓國出口額6840億美元，遠超過台灣的4740億美元，韓國月出口額約在500億至600億美元之間，而台灣平均為400億美元。

然而今年台灣因其代工驅動的半導體產業表現強勁，出口大幅飆升。今年1至10月，台灣累計出口額達5144億美元，年增31.8%。10月出口年增49.7%，首度單月突破600億美元關卡。

根據台灣第2季與第3季數據，美國佔台灣出口30%，其次是中國22%、馬來西亞9%與新加坡6%。隨著美國擴大其資料中心與AI基礎建設，其大量採購美國高效能半導體。

韓國國際經濟政策研究院研究員Heo Jai-chul說，「近期的AI榮景擴大台灣的出口多元化，而對美出口的半導體持續成長」。

與此同時，韓國1至10月出口額達5791億美元，僅年增2.3%，相較於台灣的31.8%增幅，表現遜色。

雖然拜AI榮景之賜，韓國的半導體出口也年增20%至30%，但石化產品、鋼鐵與無線通訊器材呈雙位數下滑，拖累整體出口成長。

考慮到匯率因素，該差距更加顯著。過去一年，韓元走弱，有助於提升價格競爭力與出口，然而儘管台幣走強，但台灣的出口仍大幅成長。

以當前成長速度，今年台灣的出口總額預料將達到6500億美元左右，幾乎將與韓國約7000億美元相當。

