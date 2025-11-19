自由電子報
帶10兆元奔向美國 韓國深怕這「兩大關鍵產業」被中國超車

2025/11/19 22:08

韓國與美國透過大規模投資合作，預計將進一步擴大在關鍵產業對中國的領先優勢，避免北京迅速趕上。圖為中韓國旗。（路透）韓國與美國透過大規模投資合作，預計將進一步擴大在關鍵產業對中國的領先優勢，避免北京迅速趕上。圖為中韓國旗。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國財政部週三（19日）表示，韓國與美國透過大規模投資合作，預計將進一步擴大其在半導體和造船等關鍵產業對中國的領先優勢，避免北京迅速趕上。

韓國財政部長具潤哲週三在世宗市政府大樓舉行的新聞發布會上表示：「即使在韓國領先的晶片等產業，中國的追趕速度也極其迅猛。中國決心竭盡全力在半導體領域超越韓國。」

具潤哲補充說，在國際貿易限制日益增多，包括出口限制、關稅徵收和自然資源武器化等的世界價值下，韓美在合作將佔據關鍵方案的全球地位。

韓美兩國於週五簽署了一份諒解備忘錄，內容涉及一項價值3500億美元（台幣10兆元）的投資計劃，其中包括2000億美元的現金投資和1500億美元用於美國的大型造船項目，作為交換，美國將對大多數韓國商品的關稅降至15%。

具潤哲表示，「我們必須與美國合作，打造世界一流的造船業，一個連中國都無法趕上的水平」；「我們需要採取積極主動的方式，將韓國造船業定位為全球價值鏈的頂端。」

