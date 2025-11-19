自由電子報
中國又來亂！日媒爆海鮮「寵兒」再陷入混亂 業者覺悟依賴單一國家危險性

2025/11/19 21:22

中國政府已通知日本政府，將暫停進口日本海鮮。中國曾是日本扇貝的最大出口目的地。（取自網路）中國政府已通知日本政府，將暫停進口日本海鮮。中國曾是日本扇貝的最大出口目的地。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕朝日新聞報導，中國政府已通知日本政府，將暫停進口日本海鮮。中國曾是日本扇貝的最大出口目的地，扇貝也是中國消費者的「寵兒」。然而，自從2023年夏季生效的禁令以來，日本一直在分散風險。現在又面對中日緊張局勢，日本國內的扇貝貿易商對這個昔日「最重要客戶」的回歸感到憂心忡忡。

根據日本水產廳統計，2022年中國是全球海鮮出口額最高的國家或地區（約3873億日圓），其中扇貝作為主要產品，出口額達489億日圓。

然而，2013年8月福島第一核電廠排放處理水後，中國暫停進口所有日本海鮮。日本海鮮生產商就一直在拓展銷售管道，進軍包括美國在內的其他國家和地區。今年6月，中國解除了對日本海鮮的進口禁令，部分產品除外，這是近兩年來首次解除禁令。

針對北京最新的進口禁令，北海道水產加工協同組合聯合會的一位代表表示：「我們長期以來一直受制於這種局面，即使進口恢復後，我們也持懷疑態度。大多數公司仍然無法恢復營運，所以我們一開始就無法依賴他們。」

位於函館市的海鮮加工企業久一（Kyuichi）專營扇貝，自中國上次實施進口禁令以來，該公司已拓展了銷售管道，包括建立面向國內消費者的銷售網站。該公司一位代表表示：「我們再次意識到依賴單一國家的危險性。我們將繼續努力拓展銷售管道。」

