榴槤封為「國果」誰最有資格 兩國吵起來！不比拳頭比產量

馬國榴槤製造商協會要求馬來西亞農業和糧食安全部承認榴槤為國家之果，並宣布7月7日為國家榴槤日。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期馬來西亞推動將榴槤封為「國家水果」，雖然每個馬來西亞人都會同意，但印尼人卻持反對意見。兩國主管產業的部長和協會主席甚至因此爭執起來。

榴槤是馬來西亞的代名詞，馬來西亞人堅持認為榴槤是他們的專屬水果，現在這卻給馬來西亞爭取將其定為國果的努力帶來了棘手的問題。

週一，印尼食品事務統籌部長祖基菲里·哈桑（Zulkifli Hasan）對馬來西亞的提議表示反對，並以印尼生產更多的產量作為理由反擊。

根據CNBC印尼頻道報導，哈桑表示：「印尼在2024年榴槤產量接近200萬噸，遠遠超過馬來西亞。基於此，我認為榴槤是印尼的國果。」

哈桑強調數據顯示，去年印尼榴槤產量達到196萬噸，為五年來最高，主要生產中心分佈在爪哇島、蘇門答臘島、加里曼丹島和蘇拉威西島。「相比之下，馬來西亞的產量較低，但由於貓山王等優質品種的出現，其出口額有所增長」，他補充道。

11月10日，馬國榴槤製造商協會（DMA）要求馬來西亞農業和糧食安全部承認榴槤為國果，並宣布7月7日為國家榴槤日。農業部總幹事諾爾·薩姆·阿爾維證實，該部門已於9月8日收到DMA的申請。他表示，官方尚未正式宣布將榴槤定為國果或設立國家榴槤日。

馬來西亞智慧財產局最近將貓山王的地理標誌地位續簽10年，直至2034年3月，再次確認其為受保護的國家產品，並阻止其他國家聲稱或使用該名稱。

DMA主席Eric Chan表示，該提案旨在承認馬來西亞與這種水果的獨特聯繫，而不是主張所有權。他說：「榴槤長期以來一直是馬來西亞文化遺產、農業景觀和全球認同不可或缺的一部分」。

Eric Chan指出，馬來西亞的優質葡萄品種，如貓山王和黑刺，享譽全球。他指出，「我們的提案旨在頌揚一種塑造了我們社區、支持了我們農民並為我們的農業出口經濟做出重大貢獻的水果。」

他補充說：「將榴槤正式確立為我們的國果，將加強品牌建設，改善農民的生活，並提升馬來西亞在全球的地位。」

不過，他也強調，馬來西亞尊重印尼的立場。他說：「馬來西亞和印尼都與榴槤有著深厚的文化和歷史淵源，榴槤在我們這個地區非常盛產。」他表示，將榴槤定為馬來西亞的國果，並不會削弱印尼將其定為國果的權利。

