「一帶一路」變向攻進富裕國家 美竟成為中國在全球最大債務國

〔財經頻道／綜合報導〕一項追蹤北京信貸活動的研究發現，美國是中國在全球最大的貸款接收國，並且中國越來越多地向高收入國家而非發展中國家提供貸款。

美國威廉瑪麗學院的研究實驗室AidData週二發布的報告稱，從2000年到2023年，中國向全球各個地區的200個國家提供的貸款和贈款總額達2.2兆美元。AidData表示，北京的債務規模是先前估計的兩到四倍，並補充說，中國仍然是世界上最大的官方債權國。

長期以來，中國一直透過「一帶一路」倡議被視為發展中國家的債權國，但現在正轉向向已開發經濟體提供貸款，並支持半導體、人工智慧和清潔能源等領域的戰略基礎設施和高科技供應鏈。

目前，中國超過四分之三的海外貸款業務支持中高收入國家和高收入國家的計畫和活動。AidData執行董事Brad Parks表示，「對富裕國家的貸款大多集中在關鍵基礎設施、關鍵礦產以及收購半導體公司等高科技資產上」。

報告稱，美國在中國官方部門信貸方面位居榜首，獲得了超過2000億美元的資金，用於近2500個項目和活動。

據AidData 稱，中國國有企業活躍於美國的各個角落和行業，為德州和路易斯安那州的液化天然氣項目、維吉尼亞州北部的數據中心、紐約甘迺迪國際機場和洛杉磯國際機場的碼頭、馬特洪峰天然氣管道和達科他輸油管道的建設提供資金。

報導稱，北京為高科技公司的收購提供了資金，而中國國有債權人則為包括亞馬遜、AT&T、Verizon、特斯拉、通用汽車、福特、波音和迪士尼在內的許多財富500強公司提供了信貸便利。

針對報導，中國外交部表示，其海外投資和融資「遵循國際慣例、市場原則和債務可持續性原則」。

對低收入和中低收入國家的貸款份額從2000年的88%下降到2023年的12%。北京也削減了其「一帶一路」倡議下對「全球南方」基礎設施項目的貸款。

同時，對中高收入國家的支持份額從2000年的24%提高到2023年的76%。例如，英國獲得了600億美元，而歐盟獲得了1610億美元。

