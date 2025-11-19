台積電廠辦工程進補 環泥明年營運樂觀

混凝土大廠環泥 （1104） 今天召開法說會，環泥營運長侯智元表示，明年是環泥體質調整重要的1年，麻豆廠將供貨台南溪北、嘉義廠明年中也將加入營運，加上收購的美國Tekscan挹注，明年營運樂觀。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕混凝土大廠環泥 （1104） 今天召開法說會，環泥營運長侯智元表示，明年是環泥體質調整重要的1年，麻豆廠將供貨台南溪北、嘉義廠明年中也將加入營運，加上收購的美國Tekscan挹注，明年營運樂觀。

環泥表示，通貨膨脹、缺工缺料導致營建經營成本大幅上升，環泥在新竹、台中、台南等台積電廠辦等指標挹注下，營運相對同業持穩，截至9月，混凝土總待提量約202萬立方米。

其餘指標大案有新竹高鐵特區開發、海水淡化廠、寶山造鎮；台中高鐵特區開發大型商場BOT；台南、高雄、屏東的台南捷運、高雄捷運、中油及台電洲際碼頭工程、台鐵潮州機廠、海軍屏東營區新建等專案。

目前環泥混凝土事業群銷售比重台南高雄屏東分別占34%、40%、8%，新竹和台中分占8%、10%。

環泥電子事業群轉投資的利永環球收購美國薄膜觸覺壓力測量感測器系統廠Tekscan後，明年將加速整合，將評估將部分產能移至台灣生產，美國業務由Tekscan、亞洲業務由利永環球負責開發。

預期在業務通路整合後，利永環球更能在電子皮膚的領域，提供客戶最完整的機器人AI靈巧手的訓練工具及機器人的感測元件，並可拓展業務觸及北美生物力學研究、醫療臨床應用、汽車工業等Tekscan 擅長的產業領域。

