今年已促成投資1745億元 經部擬陸續釋出彰濱、高軟等潛力新園區

〔記者廖家寧／台北報導〕全球供應鏈加速重組，台灣的產業園區正成為企業高階製造與創新研發的重要據點。經濟部產業園區管理局表示，未來將持續釋出利多與土地資源，以創造更具競爭力的投資環境為核心，規劃釋出多個具發展潛力的新園區，包括彰濱、嘉義中埔、台南新市、北高雄、高軟二期以及屏科擴區等，也向國內外企業釋放強烈訊號，即「台灣，已準備好迎接下一波投資高峰」。

園管局今（19日）舉行「114年招商成果發表會」，宣布今年已成功促成166件投資案，總金額高達新台幣1745億元，象徵台灣在AI、半導體與智慧製造等領域的競爭力正持續攀升，也凸顯園管局打造投資熱土的成果。

園管局副局長劉繼傳表示，園區不只是提供土地，更是企業成長的夥伴。園管局將持續精進投資服務，推動智慧化、低碳化、國際化發展策略，讓園區成為產業最值得信賴的依靠。

發表會以「園區共榮」、「投資共創」為主題，邀集年度亮點投資業者進行插旗儀式，包括年度投資逾350億元的全球半導體封測龍頭日月光集團、攜手輝達建置最先進的AI Factory超級算力中心的鴻海集團雲高科技公司，以及投資26.6億元擴建新廠及集團總部大樓的湧盛電機。

此外活動也邀請日月光高雄廠資深副總李叔霞現身說法，李叔霞表示，園管局提供單一窗口便捷服務，並營造優質投資環境，讓區內廠商生產無後顧之憂。未來日月光將掌握AI快速成長的商機，持續在楠梓園區加碼投資高階封測製造。

園管局強調，這些成果背後是一連串跨部會協調與排除投資障礙的努力。透過主動整合廠商落地所需的土地、電力與技術等資源，打造完整支持體系，使企業能在園區內穩健拓展，減少進駐阻力。

園管局也在發表會上系統性整理各案核心技術與發展方向，讓企業界得以掌握產業鏈最新脈動，感受到政策與市場的雙重利多。

展望未來，園管局表示，將持續以創造更具競爭力的投資環境為核心，規劃釋出多個具發展潛力的新園區，包括彰濱、嘉義中埔、台南新市、北高雄、高雄軟體園區二期以及屏東科技產業園區擴區地段。這些新據點將提供企業多元選擇，滿足產業升級與擴廠需求，為台灣產業轉型注入新能量。

園管局強調，台灣產業的下一步，正由這些園區鋪路。招商不只是金額的累積，更是一場產業價值與國家競爭力的接力賽。隨著更多關鍵企業進駐，園管局也持續釋出利多與土地資源，向國內外企業釋放強烈訊號「台灣，已準備好迎接下一波投資高峰」。如有用地需求，可撥打招商服務專線0800-020-018洽詢。最後，園管局也期盼，產業先進能繼續加碼，投資台灣！

