駁「台灣病」 國發會葉俊顯：台灣未加入IMF和世銀 遇金融風暴只能靠自己

〔記者吳欣恬／台北報導〕英國《經濟學人》雜誌上週五指出，台灣央行長期壓低台幣匯率，導致民眾購買力受損、房價攀升、累積金融風險等問題，並將此形容為「台灣病」。國發會主委葉俊顯直言，台灣既不是國際貨幣基金（IMF）的成員，也不是世界銀行（World Bank）的成員國，一旦有金融風暴，我們只能靠自己自保，因此累積外匯無可厚非。

葉俊顯進一步指出，央行早期或許真的像經濟學人所言，為了要多賺外匯操控匯率。但他認為這是不可避免的，因為台灣既不是國際貨幣基金（IMF）的成員，也不是世界銀行（World Bank）的成員國，一旦有金融風暴，我們只能靠自己自保，因此累積外匯無可厚非。2008年的次貸危機、1997年的亞洲金融風暴，台灣都是這樣走過來的。

他說，除非今天美國說要協助台灣加入IMF，那我們OK，但現在不是。

此外，葉俊顯說，1950年代全球化浪潮，許多國家都有操縱匯率，不只台灣。他還提到，美國拿匯率壓制其他國家，也不是第一次。

1985年廣場協議，美國找了日本、德國、英國、法國，要求各國貨幣升值，以改善美國貿易逆差的狀況。結果顯示，對英國、法國、德國有發揮效果，但對日本一點用都沒有，日幣升值，美對日貿易逆差並沒有多大幅度改善，仍維持一定區間，表示當時日本賣的東西美國生產不出來，就像現在台灣的情況一樣。

因此，葉俊顯認為，假如川普政府有看過資料，應該知道，把匯率拿到談判桌上來談，對美國不見得有利，而且重點沒有效果，貿易逆差不會改變。「你就生產不出來，你還是要買我的，不管匯率高或低都一樣，反而希望我們匯率低一點，買得比較便宜」。他強調，往後匯率對台灣高階晶片、伺服器出口來講，不再是重要的因素。

