中荷「安世之亂」平息！荷蘭宣布「暫停接管」安世半導體

安世半導體事件引發荷蘭、中國兩國對峙。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕先前，荷蘭政府因擔心關鍵技術可能轉移至中國，宣布接管中資晶片製造商安世半導體（Nexperia），此舉引發中荷激烈交鋒。然而，今（19）日，荷蘭經濟大臣發表聲明，正式暫停根據《物資供應法》（Goods Availability Act）對安世導體發出的接管命令，這項進展似乎結束了荷蘭和中國之間的激烈爭端。

綜合外媒報導，據荷蘭方面今日發出的聲明，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）表示，他們在過去數天與中方進行了有建設性的會晤，並指他們對中方為確保對歐洲晶片供應鏈而採取的措施感到滿意。

請繼續往下閱讀...

他認為中國近期採取的措施是表達善意的姿態，未來一段時間將繼續與中方進行建設性對話。

此前，卡雷曼斯才接受英國《衛報》專訪，堅稱他不後悔對安世半導體實施監管控制，強調「如果我（再次）身處同樣位置，擁有我現在所掌握的資訊，我還是會作出同樣選擇。」他當時聲稱，在荷方確信歐洲能能持續獲得晶片供應後，才會採「適當措施」來解決安世半導體的問題，暗示在首批晶片抵達歐洲之前不會取消接管命令。

安世半導體總部位於荷蘭，前身為荷蘭恩智浦半導體的標準件業務事業部，為半導體標準裝置供應商，處於電子產業鏈上游，業務分佈於亞洲、歐洲和美國。其客戶包括中游製造商、下游電子品牌客戶，包括博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等。

2018年至2020年，中國代工企業聞泰科技透過多次資本運作，2020年9月獲得安世集團100%股權。由於擔心安世半導體前執行長、安世中國母公司聞泰科技創辦人張學政，分拆公司的歐洲業務，並將生產轉移到中國的行為，荷蘭政府在9月決定接管安世半導體，引爆中荷激烈交鋒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法