聯鈞：客戶庫存調節告一段落 明年成長力道勝今年

聯鈞總經理宋天增。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕聯鈞（3450）今日舉行法說，總經理宋天增指出，10月營收已較第三季單月成長，顯示營收成長趨勢是向上，光模組產品在年底客戶庫存調節告一段落後，明年光模組、雷射封裝將齊頭並進成長，成長力道更勝今年，而目前看不到AI泡沫跡象。

宋天增指出，目前AOC（主動式光纖模組）產品以400G為主，而800G產品下半年驗證通過，已經小量出貨，預期明年出貨逐季成長，明年800G成長力道將高過400G。COS（光元件晶片封裝）相關業務受惠客戶對於雷射封裝相關需求持續增加，第四季產能較去年同期增加5倍，明年成長力道將高於5倍。

至於美國關稅、232條款的影響，宋天增說，關稅影響有，但在競爭者同樣基準下，不用太擔心，同時，模組非成品，不是直接出貨到美國，沒有直接影響，但會持續關注。

另外，56%持股的子公司源傑科技何時登錄興櫃，宋天增指出，沒有明確時間表。

聯鈞今年前三季資本支出近11億元，宋天增表示，資本支出用在光模組、雷射封裝，今年積極資本支出，是因應明年需求。

