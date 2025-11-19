遭點名檢討洗防回報機制 地政士跟不動產經紀業喊冤

防制洗錢確認書版本。（臺北市不動產仲介公會提供）

〔記者徐義平／台北報導〕因太子集團利用空殼公司購入多宗房地產洗錢而被調查局局長點名要檢討地政士，以及不動產經紀業須加以檢討回報機制，地政士公會全聯會前理事李嘉嬴無奈表示，若房地產交易過程中，地政士沒有接觸過資金，甚至買賣雙方是透過銀行匯款方式進行，基本上回報就會落在銀行端，若因為目前社會氛圍，而強加檢討在地政士，則不是那麼恰當。

臺北市不動產仲介公會理事長蘇金城則認為，經紀業並沒有調查權，而且也根據「洗錢防制法」制定相關切結書讓買賣雙方簽署，尤其買家是海外人士，金流部分，經紀業不可能也不會經手，而且該集團買賣的是高總價的豪宅，經紀業不太可能會經手資金。

即便是一般房地產買賣，只要經手金額超過50萬元，去銀行存入履保戶頭時，都會申報，而且銀行也都會詢問用途，哪有什麼檢討不動產經紀業的道理。

進一步檢查，不動產交易版本的防制洗錢確認書，裡頭已要求填寫資金來源、是否涉及重要政治性職務人士，並要求簽訂切結。

