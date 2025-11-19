北市批院版財劃法忽略地方努力 財部：兼顧城鄉差異 提升分配公平性

財政部表示，院版財劃法是經多次與地方討論後形成，設計更全面、多元，可避免舊版指標過度集中工商城市並擴大城鄉差距，有助分配更公平、合理。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對台北市批評行政院版《財政收支劃分法》修法調降營業額指標、忽視地方財政努力等說法，財政部今日表示，院版財劃法是經多次與地方討論後形成，設計更全面、多元，可避免舊版指標過度集中工商城市並擴大城鄉差距，有助分配更公平、合理。

財政部表示，行政院與財政部已多次（共6次）邀集地方政府討論，並將地方意見納入統籌分配稅款公式的全面調整中。最新設計納入「工業就業人口」、「農林漁牧就業人口」、「農林漁牧產值」等多元指標，並兼顧人口結構、土地管理成本及污染防治需求，改善去年12月立院三讀時指標過度偏向工商及人口集中地區的問題，使分配更公平、合理。

財政部說，中央近年大幅挹注地方財源，地方財政已由2012的589億元短絀，轉為自2019年度起連續賸餘，2024年度更達818億元。然而，2024年三讀通過的版本中，統籌稅款分配指標中「營利事業營業額」及「人口」兩項比重合計高達75%，導致城鄉差距擴大。

以台北市為例，財政部說，若依該版本指標計算，台北市2026年度光是「營利事業營業額」一項即可獲分配723億元，比該市2025年度全部指標所獲金額還多出16億元；若再加計其他指標，2026年度合計可獲1149億元，比2025年度大增442億元，顯示指標與權重設計「極不合理」。

財政部表示，為推動院版財劃法，該部去年10月已再度邀集地方，討論統籌稅款的架構、指標與權重，多數地方政府認為制度必須兼顧全面性，不能過度依賴單一指標。院版規劃設計中，將先確保各地方政府的基本財政收支與財源保障機制，使地方「做得到應該做的事」，並確保統籌稅款及一般性補助款「至少不低於114年度」。其餘分配則依「財政努力」與「基本建設需求」兩大類指標辦理，更能符合均衡區域發展的目標。

財政部強調，立法院兩度修法皆大幅削弱中央財源，卻未同步檢討中央與地方的事權分工，已影響中央施政能力與支援地方的彈性；加上現行分配公式引發擴大城鄉差距爭議，行政院已指示依「垂直事權明確、水平財源均衡」方向通盤檢討。財政部表示，將致力打造更合理的分配機制，使中央有能力協助地方、地方也能擁有充足自主財源，最終讓全民享有均等生活品質，實現「三贏」目標。

