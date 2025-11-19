攏是為著台灣！經濟學人：日中領導人展開殘酷膽小鬼博弈

日本首相高市早苗因台灣議題激怒中國。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本新首相高市早苗是一位直言不諱的民族主義者，以對中國鷹派著稱，事實證明，日中溫和關係不到三週時間，她就因為台灣議題而激怒中國。英國經濟學人報導，中國和日本正在台灣問題上展開了一場殘酷的膽小鬼博弈（game of chicken）。

11月7日，高市早苗在日本國會被問到什麼情況下日本會行使「集體自衛權」。 她的回答是：「如果對台灣動武」，中國對此反應強烈，並採取一系列的外交和經濟反制措施。集體自衛權指的是日本宣稱的在認為自身生存必要時，使用武力保衛盟友（例如美國）的權利。

此前，高市與中國國家主席習近平在韓國的會晤氣氛還不錯，雙方語氣禮貌，含蓄內斂。

當時習近平告訴高市，中國願「同日本一道……推進戰略互利關係」。而如今，中國官方的措詞卻充滿尖刻的攻擊。中國駐大阪總領事在社群媒體平台X上寫道：「你要是敢把那骯髒的脖子伸到不該伸的地方，就等著被砍掉吧。你準備好了嗎？」，這則訊息很快就被刪除，但日本外務省就此事提出抗議。

在北京，中國外交官嚴厲批評日本大使。外務省和防衛省官員警告，如果日本介入台灣衝突，將面臨「慘敗」。中共喉舌《人民日報》稱，高市的言論對1945年後的秩序構成了「嚴重挑戰。該報稱，她的言論揭露了「日本右翼勢力企圖擺脫和平憲法約束、尋求『軍事強國』地位的危險意圖」。

中國也採取強硬措施，建議其公民避免前往日本，理由是出於安全考量。這可能會對日本旅遊業造成打擊：今年赴日外國遊客中約有五分之一是中國人。中國也建議留學生重新考慮赴日留學。

日本智庫野村綜合研究所的木內隆秀在報告中指出，根據以往爭端的影響，此類警告可能會對日本造成2.2兆日圓的經濟損失。

中國官方媒體的一個社群媒體帳號警告，可能還會採取其他措施，包括暫停政府間交流。該帳號指出，許多日本產品「高度依賴」中國進口，這暗示了可能採取的貿易措施。2010年，在日本逮捕中國漁船船長後，中國曾暫停向日本出口稀土數週。在最近與美國的貿易戰中，中國再次使用了這項手段，並且取得了顯著成效。

同時，近日中國海警和海軍在黃海以及東海無人居住的釣魚島（中日兩國均聲稱擁有主權）附近海域的演習引起了關注，但這些演習很難與中國慣常的演習和姿態區分開來。北京《環球時報》引述一位中國專家的話說，這些演習是「計畫內的例行行動」。美國駐日本大使隨後在X網站上發文稱：如果有人對此有所懷疑，那麼我要重申，美國完全致力於保衛日本，這其中也包括釣魚島。

儘管中國社交媒體上充斥著對高市的猛烈抨擊，但中國不太可能鼓勵大規模的公眾抗議。儘管習近平利用民族主義來鞏固黨的支持，但他比前任們更謹慎地避免將民族主義訴諸街頭：自他2012年上台以來，中國沒有發生過大規模的全國性反外示威活動。

儘管中國對此感到憤怒，高市的言論或許並不令其感到意外。中國官方媒體稱，她是第一位公開將日本安全與台灣直接聯繫起來的日本首相。

然而，早在2021年，時任副首相麻生太郎就曾表示：「如果台灣出現重大問題，毫不誇張地說，這可能與日本的生存受到威脅有關。」幾天後，日本發布防衛白皮書稱，「穩定台灣局勢對「日本的安全和國際社會的穩定至關重要」。當時，中國也對此感到憤怒。

儘管中國要求高市收回言論，但她並未表現出任何收回的意願，只表示今後將避免談論與此事相關的具體情況。身為一位強硬的民族主義領導人，面對中國另一位強硬的民族主義領導人，雙方勢必針鋒相對，尤其是在高市上任之初，她不願顯得軟弱的情況。

日中領導人雙方都面臨巨大的壓力，尤其中國對其他國家在台灣問題上的言論冒險行為採取零容忍的態度，而習近平設定的2027年最後期限，即其軍隊具備收復台灣的能力，也正快速逼近。這一切都意味著，中日關係很可能在好轉之前會進一步惡化 。

