準備退休必看！領取勞保老年給付9大必知重點

勞保老年給付是多數勞工退休後最重要的生活資金來源，直接影響每位勞工的晚年生活品質。

〔財經頻道／綜合報導〕勞保老年給付是多數勞工退休後最重要的生活資金來源，直接影響每位勞工的晚年生活品質。無論你選擇一次領或年金月領，都務必掌握本文整理的9大領取勞保老年給付必知重點，一次弄懂勞保老年給付的規則、資格與計算方式，讓你的退休規劃更安心、更有方向。

1. 一次領與年金月領的平均投保薪資如何計算？

●一次請領：採用最後3年（即最後36個月）的投保薪資去做平均。

●年金月領：採用過去投保期間中最高5年（即最高60個月）的投保薪資去做平均。這裡要注意的是，不一定是最後的5年，是曾經有過最高的5年，勞保局會把它挑出來做平均。

2. 若選擇一次請領，要怎麼計算基數呢?

選擇一次請領的勞工，必須要會計算基數。一次請領是以「基數」來做計算，基數越多，請領金額越多。

而一次請領基數依「年資」而定，前15年每年可領1個月基數；第16年起，每年可再領2個月。但這裡要注意的是，一次請領的年資在60歲前採計上限為30年（45 個基數），超過部分不再計算。

假設勞工阿明有26年保險年資，阿明一次請領基數為：

前15年：每年1個月基數 → 15個月

後11年：每年2個月基數 → 11 × 2 = 22個月

阿明總基數 = 15 + 22 = 37個基數

3. 一次請領資格有哪些？

被保險人於98年1月1日勞工保險條例施行前有保險年資者，於符合下列規定之一時，得選擇一次請領老年給付。

（1）參加保險之年資合計滿1年，年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。

（2）參加保險之年資合計滿15年，年滿55歲退職者。

（3）在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年退職者。

（4）參加保險之年資合計滿25年，年滿50歲退職者。

（5）擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者。

4. 勞保舊制與新制差異？

在民國98年1月1日以前，有勞保的被保險人（勞保舊制），可以選擇「一次請領」或「年金按月領」。但是在民國98年1月1日以後，才有勞保的勞工（勞保新制），就只能選擇年金月領，又或者不足15年年資的勞保一次金。

5. 勞保老年年金何時可以開始領？（依年次）

勞保老年年金的法定請領年齡自2009年至2017年為年滿60歲，2018年提高為滿61歲，2020年提高為滿62歲，2022年提高為滿63歲，2024年提高為滿64歲，以每2年調高1歲速度，直至2026年以後，均為滿65歲才能請領老年年金。

若勞工按上述法定請領年齡請領勞保老年年金，是不會被扣趴數的。 但有些勞工想要提前領，若勞工選擇提前領，最多可以提前5年，每提前1年會被扣4%，所以5年最高會被扣掉20%；勞工也可以延後領，若選擇延後領，勞工最多可以延後5年，每延後1年，勞保局就會多付你4%，最多可以延長5年也就是20%。

6. 勞保老年年金計算公式

勞保老年年金請領計算公式有分A式和B式2種。

A式公式為 平均月投保薪資X勞保年資X0.115%+保證年金3000元

B式計算公式為，平均月投保薪資X勞保年資X1.55%

A式和B式計算出來的金額，擇優領取。

7. 國保老年年金計算公式

國保老年年金同樣有分A式和B式2種。

A式公式為 平均月投保薪資X國保年資X0.65%+保證年金3772元

B式計算公式為，平均月投保薪資X國保年資X1.3% 同樣把A式和B式計算出來的金額做比較，擇優領取。

8. 領了勞保老年給付後，還能再加保勞保或國保（國民年金）嗎？

原則上不能再加保勞保，也不能再加國保。但有例外，若勞工請領的金額不足50萬元，又或年資不滿15年者，可申請再次參加國保。

9. 領了勞保老年給付後再就業，可以保什麼保險?

領取了勞保老年給付後，再度就業的勞工一定要請雇主幫你加保職業災害保險（職災保），這樣若不幸在工作受傷，才可以請領職災給付。另外雇主每個月提撥的6%勞工退休金（勞退），也是要繼續的提撥。

