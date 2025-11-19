華南金前3季獲利新高 總座掛保證：股利隨獲利增加可期

華南金前三季獲利新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控（2880）於今日召開法人說明會，公布前3季營運績效，華南金控與旗下核心子公司華南銀行、華南產險在金融市場波動加劇的環境中獲利同步創歷年同期新高，今年獲利可望再創紀錄，總經理李耀卿表示，公司有獲利就會回饋股東，大家可以期待股利隨獲利成長增加。

李耀卿表示華南金三年轉型計畫今年為最後一年，已接近完成，整體達成情形良好，這三年轉型計畫目標在於提高獲利品質，讓未來成長所需資本可以自給自足，緊接著，明年將啟動五年轉型計畫，各子公司將依金控設定目標擬定經營略與資本需求，將會聚焦在兩方向，第一獲利要持續成長，第二則是追求規模的擴大。

華南金自結前3季稅後盈餘199.10億元，年成長11.5%，每股稅後盈餘（EPS） 1.43元，年化股東權益報酬率（ROE） 11.85%、年化資產報酬率（ROA） 0.62%，淨值2,278億元，年增4.3%，總資產4.25兆元，年增1.4%，集團整體穩健成長。

子公司華銀前3季投資淨收益雖因兌換（含Swap）收益下降而減少，不過在利息淨收益與手續費淨收益皆呈雙位數成長的拉升下，自結稅後淨利達歷年同期新高185.56億元，年成長14.2%，第3季單季自結稅後淨利73.02億元超越上季表現，再度刷新歷史單季最佳成績，EPS 1.75元，年化ROE 10.17%、年化ROA 0.60%，占集團獲利貢獻89%。

子公司華南永昌證券2025年前3季經紀等核心業務收入較上半年回穩，自結稅後淨利13.49億元，EPS 2.06元。經紀業務市占率2.71%與融資餘額市占率5.32%同為公股第1名。子公司華南產險2025年前3季本業收益穩定增長，自結稅後淨利12.70億元，年增7.5%，EPS 6.34元；同期間簽單保費總收入118.72億元，持續改寫歷年同期新高，市占率5.40%。

華南永昌投信與華南AMC（資產管理公司）則出現虧損，李耀卿說明，投信虧損主因基金規模小，以及受美國保盛豐集團（PEM）案影響。AMC則是 兩稅合一影響，因不動產短期出售稅負重，交易量下降，所致，不過AMC目前在都更、危老領域已成公股龍頭，現有 5–6 個案件正陸續進入收益認列期，預期未來營收會逐年改善。

