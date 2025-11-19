公股投信四合一受關注 華南金：先強化競爭力、併購保持開放

華南金總經理李耀卿回應公公併議題。（華南金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期民營金融機構整併話題延燒，市場焦點也轉向公股金控整併（「公公併」）。財政部次長阮清華日前表示，公股金控對於投信四合一方案「都有意願」，引發外界關注。對此，華南金（2880）總經理李耀卿今日於法人說明會上表示，對相關傳聞「不予評論」，並強調目前集團首要任務仍是提升自身競爭力，對任何併購案均保持開放態度。

華南金旗下永昌投信因2009年「台版馬多夫」案影響，承受美國保盛豐集團（PEM）案件衍生的遞延所得稅資產約 2 億元，今年 8 月公告累計虧損達實收資本額一半。經會計師評估後決議一次性打銷，華南金亦規劃於年底前完成子投信減增資，使其淨值回到票面。

市場因此揣測，財政部啟動「公股投信四合一」規劃，對華南金是否正好是處分虧損投信的時點？

對此，李耀卿重申，目前「並未對外發布任何併購訊息」，對四合一方案亦「不予評論」。

面對市場關注的公股併購、公民併議題，李耀卿指出，華南金策略是先強化子公司的業務體質與競爭力。過去三年推動「三年轉型計畫」，明年亦將啟動新的「五年轉型計畫」。 他表示，唯有提升經營能力與整體效益，才有資格在市場上談併購案。

李耀卿強調，集團目前焦點仍在提升自身競爭力，「對任何併購案皆保持開放態度，任何時間只要有合適標的，都不排除。」至於華南永昌投信增資案則按規劃、預計於年底前完成。

