力求突破美AI晶片圍堵 韓媒：中國正以DDR5取代HBM

中國正以DDR5取代HBM，以突破美國AI晶片封鎖。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《中央日報》19日報導，在美國的封鎖下，中國正以高效能動態隨機存取記憶體DDR5取代人工智慧（AI）晶片中的高頻寬記憶體（HBM），中國大量從韓國進口DDR5，加劇推動記憶體的超級週期，並重新塑造記憶體的格局。

韓國貿易協會18日公佈，今年第3季韓國對中國的記憶體出口總額達78.8億美元，較去年同期增加20%，相當於13.7億美元。

這與今年上半年的狀況截然不同，除了4月短暫反彈外，當時月出口年減幅度在2%至28%之間。然而單單8月，出口飆漲33.2%，若以出口量而言，則年增幅度達約60%。

即使與去年中國企業因憂心川普勝選恐導致更嚴厲制裁，而急於囤積記憶體相較，中國今年的進口量甚至更高。

報導說，中國對記憶體需求激增的主因之一是美國的出口管制。川普政府不僅禁止美國企業，也阻止盟邦向中國出口高階晶片。北京則下令，完工率低於30%的資料中心須取代或取消採購外國晶片。

韓國「中國經濟與金融研究院」研究主任Jeon Byeong-seo指出，「中國因無法使用外國繪圖處理器（GPU）而增加國產AI晶片的使用，由於無法進口GPU與先進的HBM，中國正以其製造的DDR5晶片取代GPU」。

DDR5是高效能DRAM，可加快資料處理速度。他說，華為在9月的科技大會上公佈其媲美輝達A100晶片的最新昇騰（Ascend）910B晶片。去年華為宣佈的Ascend 910B採用HBM記憶體，但這一次則以DDR5取代HBM。

他表示，「需要大量DDR5來取代AI晶片中的HBM，這是中國近期DDR5需求爆增的原因；隨著AI熱潮驅動全球記憶體需求激增，中國的行動進一步加劇記憶體的超級週期」。

在進口成長的同時，中國記憶體在地生產的雄心也加劇。長鑫存儲去年成功實現DDR5商業化，目前聚焦於提升良率。

一名業界人士透露，「市場一度憂心DDR5的價格會因長鑫存儲的快速擴張而崩跌。但這個疑慮因DDR5價格上漲而暫時舒緩，但在此狀況下，中國的技術仍持續進步」。

